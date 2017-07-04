Как заземлить кабельный лоток

Кабельные лотки применяются в качестве средства организации кабельных трасс (подробнее о кабеленесущих системах на сайте www.kubanlotok.ru ), и их установка связана с необходимостью соблюдения техники безопасности. В частности, согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), заземление кабельных лотков является обязательной мерой, которую необходимо произвести перед началом эксплуатации металлоконструкции.

Заземление – процесс соединения одной из частей электросистемы с заземляющим устройством. Заземление осуществляется посредством заземлителя (электрод или несколько электродов, находящийся в непосредственном контакте с землей) и проводников (они соединяют заземляемое оборудование с заземлителем).

Заземление выполняет ряд важных функций. Так, оно предохраняет электроприборы от коротких замыканий, перенапряжения, защищает людей от ударов электрическим током, а также выступает в качестве противопожарной меры.

Заземление должно быть произведено как минимум в двух местах: в начале и в конце кабельной магистрали. Кабельная магистраль становится заземляющим проводником исключительно тогда, когда лотки скреплены дополнительными перемычками, или когда они соединены с учетом требований ГОСТ 10434-82. В перечисленных случаях соединенные сегменты лотков образуют единую электросеть. К элементам кабеленесущей системы, подлежащим обязательному заземлению, не относятся съемные крышки лотков: их конструкция сама по себе обладает достаточной степенью защиты от электрического тока.

Лоток для кабеля обязательно подсоединяется к системе уравнивания потенциалов. При этом необходимо выбрать точку заземления для каждого отдельного проекта. Соединение производится посредством медного проводника 6 мм2.

Отдельно необходимо рассмотреть вопрос заземления проволочных кабельных лотков. Данный тип лотков также следует присоединить к системе уравнивания потенциалов. В силу особенностей своей конструкции, проволочный лоток обладает меньшей электропроводимостью по сравнению с листовым и лестничным, поэтому заземление следует производить через каждые 10 м, для этого существуют специально предназначенные клеммы заземления. Такая клемма подсоединяется к стенке лотка и через нее проводится провод (лучше всего подходит желто-зеленый с сечением 4 мм2). Следует отметить, что изоляцию необходимо снять в местах прикрепления провода к клемме.