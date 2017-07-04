Рекуператоры от компании «УралХимЭнергоСтрой»

Нормы производственной безопасности требуют поддержания в помещении определенного температурного режима, соответствующего гигиеническим стандартам. Поэтому, если технологический процесс предполагает выделение тепловой энергии, необходимо использовать специальное оборудование, обеспечивающее ее отведение и дальнейшую утилизацию.

Рекуператоры воздуха, производимые компанией «УралХимЭнергоСтрой», способны эффективно справляться с данной задачей, обеспечивая в производственных помещениях требуемые уровень температуры. Следует отметить, что продукция уральского предприятия нашла широкое применение в различных производственных сферах и пользуется высоким спросом на отечественном рынке.

Производимые компанией «УралХимЭнергоСтрой» рекуператоры представляют собой паровой котел-утилизатор, у которого отсутствует топка, предназначенная для сжигания топлива. В процессе работы оборудования используется тепло, выделяемое в промышленными энергоустановками. Диапазон температуры газовой смеси, которую утилизирует рекуператор составляет от 300 C° до 1500 C°.

На выбор покупателей компания «УралХимЭнергоСтрой» предлагает котлы-утилизаторы, отличающиеся различными рабочими параметрами. Главной характеристикой рекуператора считается паропроизводительность, на которую влияют объем поступающего в камеру газа, а также его температура. Пройдя по ссылке http://uralhimes.ru/catalog/kotly-utilizatory-rekuperatory/, можно разместить заявку на рекуператоры в режиме онлайн. Для этого покупателям необходимо указать свое имя, контактные данные, а также перечень характеристик оборудования.

В случае если покупатель затрудняется самостоятельно выбрать модель рекуператора, он может связаться с представителями предприятия в телефонном режиме, и опытные менеджеры окажут квалифицированную помощь в подборе оптимального оборудования.

Приобретение котла-утилизатора напрямую у производителя позволит совершить покупку оборудования по максимально выгодной цене. Помимо этого, компания УралХимЭнергоСтрой» гарантирует покупателям сжатые соки поставки агрегатов.

Все параметры рекуператоров, производимых уральским предприятием, полностью соответствуют установленным номам и стандартам промышленной безопасности, а также имеют сертификаты и прочие необходимые документы.