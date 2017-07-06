Как подобрать глубинный насос для скважины самостоятельно?

Сразу отмечу, что это техническое руководство предоставлено специалистами одного крупного интернет-магазина «Водный Дом», оно поможет вам выбрать глубинный насос для скважины по основным параметрам с помощью построения графика. И так, приступим.

В начале нам необходимо знать следующие вводные данные:

Глубина скважины. В нашем примере – 24 метра. Дебет скважины (производительность) и зеркало воды (на какой глубине уже стоит вода). Тут стоит отметить, что если у вас уже есть скважины и бурилась она давно, то могут возникнуть трудности с такой информацией. Поэтому, можно просто прикинуть этот показатель по косвенным факторам. Например, если сейчас установлен слабенький вибрационный насос, то дебет скважины небольшой. Иначе – методом проб и ошибок.Допустим у нас производительность средняя, зеркало воды на 19 метрах глубины. Диаметр скважины. В нашем примере – 120 мм. Важно знать следующее:- если диаметр скважины от 80 мм до 115 мм – нужен насос на 3 дюйма – если диаметр от 110 до 150 мм – нужен 4-х дюймовый насос. – если диаметр более 150 мм – то нужно применять насос в кожухе охлаждения Еще один важный нюанс. На рынке есть погружные скважинные и погружные колодезные. Так вот – применять можно любые для скважин. Скважина не всегда находится в доме или около него. И в этом случае в расчет надо брать длину трубы по горизонтали. В этом случае 10 метров горизонтальной трубы равняется 1 метру вертикального подъёма.В нашем примере, допустим, что такое горизонтальное расстояние – 15 метров. На какой высоте находится самый верхний потребитель воды? В нашем примере – 9 метров (трёхэтажный дом) На автоматику закладываем 25 метров.

И так, считаем:

24 метра глубина скважины, опускать будем на 22 метра (на 19 метрах у нас уже стоит вода), поднимаем на 9 метров + от скважины до автоматики 15 метров ( 1,5 метра ) + на автоматику 25 метров запас. Итого: 22+9+1,5+25 = 57,5 метров. Значит, нам нужен насос , высота подъёма которого более 58 метров ( например, из погружных насосов AquaTechnica нам подойдёт большинство, смотрите те модели, где H>58, на нашей картинке ниже мы подставили данные от модели насоса AquaTechnica Поток 4-2-20 без ПЗУ+кабель 1,5м (1500Вт Н-135м Q-70л/мин) )

Теперь рисуем схему, чтобы понимать, устроит ли насос. Кстати, мы забыли посчитать наше потребление воды. Для подсчёта используем следующие цифры, при условии, что все потребители работают одновременно:

Душ – 10лмин

Ванна – 16лмин

Мойка на кухне – 6лмин

Допустим, в нашем трехэтажном доме 2 санузла, каждый берет на себя по 10 л, это 20 л + кухня 6 л + дополнительно накинем 6 литров на всякий случай. Итого 32л. Как заявляет производитель, мощность насоса 70л. Но давайте проверим. Для этого рисуем следующий график:

По оси Y (вертикальная) проставляем высоту подъема воды из хар-к нашего насоса, это 135 м. А по оси X (горизонтальная) проставляем показатель Q. Проводим прямую через эти две точки. Теперь, берём нашу высоту, напомню она у нас 32,5, и от этой точки проводим прямую (на рисунке горизонтальная пунктиром), пока не упираемся в прямую, котороую мы проводили ранее. Затем от этой точки проводим прямую вниз (вертикальная пунктиром на рисунке). Как видите, нас удовлетворяет насос, т.к. он сможет в данных условиях выдать 50лмин.

Информационные материалы предоставлены специалистами магазина vod-dom.ru