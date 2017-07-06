06 Июль, 2017


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Строительство котельной на заказ

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в: Новости компаний
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В большинстве регионов нашей страны зимы отличаются низким уровнем температур, вследствие чего возникает необходимость обогрева, как жилых, так и промышленных объектов. Это способствует комфортной жизнедеятельности людей в больших городах и удаленных маленьких населенных пунктах. Главным элементом отопительной системы считается котельная.

К такому объекту предъявляются жесткие требования, поэтому строительством и пусконаладкой котельных должны заниматься только специалисты. Распространенным вариантом для создания отличающейся высоким уровнем надежности и бесперебойного функционирования отопительных системы является строительство такого объекта, как котельная под ключ. Это означает, что возведение котельной от нулевого цикла до сдачи в эксплуатацию будет заниматься один подрядчик.

В этом случае, процент недочетов и ошибок сводится к минимуму, в отличие от проектов, где работы выполняются несколькими фирмами без согласования друг с другом. При необходимости строительства котельной следует обращаться к фирмам, таким, как http://silatepla.ru/build/, которые заняты в сфере строительства таких объектов от начала до конца в соответствие с нормами и требованиями. На сайтах таких компаний можно подробно ознакомиться с перечнем работ, стоимостью и сроками их исполнения.

В чем заключаются преимущества заказа строительства котельной под ключ:

  • минимальные сроки выполнения работ;
  • единое централизованное управление всех подразделений, позволяющее эффективно координировать процессы работ на всех этапах строительства;
  • высокий уровень ответственности каждого сотрудника компании;
  • проектирование с учетом всех требований, подбор отвечающего всем характеристикам для данного объекта оборудования;
  • гарантийное и сервисное обслуживание в полном объеме.

При выполнении одной компанией всех этапов работ, заказчик делает серьезные финансовые вложения со значительной экономией. Оформляя заказ на комплексное строительство и монтаж оборудования котельной, клиент получает гарантию долговечности, надежности и функциональности оборудования.

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