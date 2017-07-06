Этапы строительства домов из бруса

Строения из бруса могут выполнять как функцию дачи, так и основного дома для постоянного проживания. Дома из натуральной древесины в эпоху популярности природных материалов становятся особенно актуальными. Перед возведением собственного жилища будет полезно узнать, из каких этапов состоит данная процедура, чтобы получить о ней общее представление.

Вначале сооружается фундамент. После его усадки, если она требуется, осуществляется возведение коробки, перекрытий и крыши. В случае с не струганным брусом строение будет выглядеть не самым лучшим образом, поэтому хозяева, не являющиеся любители максимально натуральных домов, зачастую прибегают к отделке стен различными материалами. Но к этой процедуре можно прибегать лишь спустя примерно 12 месяцев, чтобы материал успел усохнуть и дать усадку. Это касается и финальной установки окон. Такие строения не обходятся без дополнительной теплоизоляции.

Дома из профилированного бруса возводятся значительно быстрее и нередко позволяют отказаться от дополнительной отделки для улучшения их эстетических качеств и теплоизоляционных показателей. Но стоимость данного материала будет ощутимо выше. Дома из бруса Пестово и другие крупные и небольшие города способны сделать более приятными местами для проживания.

Чтобы сэкономить время и построить жилище значительно быстрее, можно приобрести клееный материал. Такой брус изначально поставляется высушенным, он дает значительно меньшую усадку, в нем реже образуются трещины, от чего страдают описанные ранее виды.

Окна и двери монтируются к брускам, установленным в предварительно выпиленные пазы. Все делается с расчетом для будущей усадки. Важно позаботиться о монтаже вентиляции, что позволит избежать деформации древесины в комнатах с повышенной влажностью.

Для предотвращения повреждения стен грибками, плесенью, насекомыми и снижения риска возгорания древесины ее обрабатывают специальными средствами. Это стоит делать регулярно, чтобы как можно дольше сохранять эстетическую привлекательность и прочность экологичного брусового дома.