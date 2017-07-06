Вера Белоус: Наша основная тема – развитие высотного и уникального строительства в России

В октябре в Екатеринбурге пройдёт одно из главных событий строительной отрасли России – IV Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Мероприятие уникально глубиной проработки поднимаемых на нем проблем.

Почему именно на Урале появился профессиональный форум, как удается держать марку специализированного мероприятия и нужно ли превращать его в выставку достижений строительной отрасли или инвестиционную площадку – об этом мы поговорили с ответственным секретарем оргкомитета 100+ Forum Russia, исполнительным директором СРО Ассоциация строителей Урала Верой Белоус.

– Сразу скажу, что превращать форум в стопроцентно инвестиционную площадку не нужно. Но в этом году мы действительно решили расширить его формат, добавив выставку достижений строительной отрасли. В остальном мы сохраняем и усиливаем нашу основную инженерно-техническую направленность.

– В разное время темами 100+ Forum Russia были и высотные здания, и большепролетные конструкции, и подземное строительство, и многие другие. Какую из этих тем, все-таки, следует считать основной?

– Наша основная тема, которую мы продолжаем и в этом году, – развитие высотного и уникального строительства в России. Сюда входят уникальные сооружения, здания выше 100 метров, мосты, подземные объекты, аэропорты. Но список тем на форуме ежегодно увеличивается. В прошлом году мы говорили об архитектуре, урбанистике и городском планировании. В этом году помимо традиционных основных тем форума специальные сессии будут посвящены созданию транспортной инфраструктуры, сохранению и интеграции объектов культурного наследия в современных мегаполисах, проблемам «зеленого» строительства, экологии городской среды. Большое внимание на форуме планируется уделить вопросу реализации приоритетного проекта Минстроя России по созданию комфортной городской среды.

– Вы сказали, что в этом году также будет организована выставка отраслевых достижений и инноваций. Что она будет из себя представлять?

– Выставка соберет порядка ста ведущих компаний России и зарубежья, которые занимаются инновационными технологиями, материалами и исследованиями в разных сферах строительной отрасли. Мы планируем, например, представить разработку уральского предприятия и показать, как строятся дома на 3D-принтере. Опыт такого строительства уже есть в Китае, экспериментальные объекты также печатались в Свердловской области и в Москве. Кроме того, ждем на форуме специалистов из Крыловского государственного научного центра, которые покажут свою уникальную разработку – ландшафтную аэродинамическую трубу, используемую для испытаний макетов различных сооружений и определения ветровых воздействий на высотные здания, большепролетные мостовые конструкции и другие уникальные объекты с учетом окружающего ландшафта. Эксперты, в частности, расскажут на форуме, как эта аэродинамическая труба применялась при моделировании ветровых воздействий на конструкции Керченского моста. Помимо этого, в выставке, как я уже сказала, примут участие крупнейшие застройщики региона, производители современных строительных материалов и технологий.

– Можно предположить, что секция о строительства Керченского моста будет не единственной на 100+ Forum Russia. Что еще интересного будет в форумной части?

– Предыдущие годы показали, что мероприятия форума вызывают большой интерес студентов профильных вузов из разных городов. В этом году для проведения мероприятий образовательного кластера на форуме будет выделена площадка со своей составляющей 100+ Education, программу для который мы готовим совместно с высшими образовательными учреждениями страны. С открытой лекцией для студентов, например, выступит директор Архитектурной школы МАРШ и член правления Союза московских архитекторов Никита Токарев. Кстати, а в деловой программе форума он расскажет о создании арт-пространства ARTPLAY в Москве на территории бывшего завода. Кроме этого, в рамках программы 100+ Education будут подведены итоги всероссийского студенческого конкурса «Зеленая линия», посвященного эко-дизайну и «зеленой» архитектуре. Около 100 наиболее интересных проектов мы разместим на выставке в павильоне форума. Ежегодная ассамблея Ассоциации «Европейское строительное образование и переподготовка кадров» (EUCEET) с участием профессоров ведущих вузов мира в этом году тоже пройдет на площадке «100+». А за круглым столом участники ассамблеи EUCEET обсудят, как строительные вузы должны актуализировать свои образовательные программы, чтобы соответствовать требованиям строительной отрасли. Эти требования постоянно повышаются, в строительство приходят все новые и новые технологии, и система образования, конечно, должна готовить специалистов нужного уровня.

– Деловая программа, которую вы упомянули, является основой форума. Расскажите, пожалуйста, что она собой представляет?

– Министр строительства Михаил Мень на одном из оргкомитетов форума сказал, что 100+ Forum Russia – единственное отраслевое мероприятие в стране, целью которого является не привлечение инвесторов, а обсуждение реальных проблем строительного сектора. Мы гордимся такой оценкой и стараемся держать марку. Поэтому то, что мы называем деловой программой, – это презентации научных разработок, разбор сложных строительных кейсов и обмен опытом, а не презентация рекламных проектов.

– Какие масштабы носит такой обмен опытом? Известно, что на «100+» всегда много зарубежных экспертов.

– Действительно, слово «международный» в названии форума не просто так. В этом году, например, на форум приедет Висенте Гуаярт, бывший главный архитектор Барселоны. Он проведет открытую лекцию «Прототипирование городов будущего». Испанский архитектор создает концепции городов будущего и стремится реализовать их в настоящем. На лекции Висенте Гуаярт расскажет о смелых урбанистических решениях, которые можно реализовать уже завтра. А также о том, насколько от них зависит будущее современных городов и как можно кардинально модернизировать городскую территорию.

– На первом форуме в 2014 году было объявлено о создании в Екатеринбурге Центра высотных компетенций и утверждении Дорожной карты «Улучшение предпринимательского климата в строительстве уникальных зданий и сооружений, в том числе высотных жилых и общественных зданий». Какой практический результат получила отрасль?

– Мы можем говорить о том, что сегодня этот документ является одним из системообразующих в строительстве, потому что он предполагает разработку новых для гражданского строительства сводов правил, значительно облегчающих жизнь отрасли, и акцентирует внимание на основных проблемах, требующих решения. В прошлом году Министерство строительства РФ утвердило два новых СП – «Инженерные системы высотных зданий» и «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования». В этом году ожидается разработка еще четырех СП по высотному строительству: «Здания и комплексы высотные. Планировка и застройка территорий», «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности», «Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации» и «Конструкции фундаментов высотных зданий и сооружений. Правила производства работ». Эти документы расширяют возможности инженеров-проектировщиков, поскольку представляют собой качественную нормативную базу, отвечающую именно современным требованиям к качеству высотных зданий.

– И все эти документы обсуждаются на 100+ Forum Russia?

– Они обсуждаются и в Минстрое, и на площадке 100+ Forum Russia, а Центр высотных компетенций принимает активное участие в публичном обсуждении разрабатываемых документов, собирает и систематизирует замечания и направляет их в адрес разработчиков нормативных документов. На форуме собирается наибольшее количество экспертов и других представителей строительной отрасли. В этом году, например, нам предстоит обсудить первую редакцию свода правил по пожарной безопасности. Форум в этом плане – уникальная площадка для коммуникаций специалистов строительной отрасли, которые в своей практике постоянно сталкиваются с несовершенством законодательной базы, и принять участие в этой дискуссии будет полезным каждому из них.