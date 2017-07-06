Металлочерепица – надежная и красивая кровля

Надежная крыша дома в существенной мере вселяет его жильцам уверенность в будущем и дает возможность без неприятных неожиданностей пережить снегопады, дожди, морозы и нелетную погоду. Гарантировать все это может качественное кровельное покрытие. Металлочерепица находится в списке лучших материалов для монтажа крыш. Она применяется в частном строительстве и для кровли крыш общественных заведений.

Металлочерепица представляет собой листовой прокат из стали, алюминия или меди, обработанный полимерным покрытием. В готовом виде напоминает крышу, выложенную керамической черепицей. Применяется она для скатных крыш с уклоном не менее 30 градусов. В зависимости от площади плоскости подбирается кровля по толщине металла и его покрытия. Для больших крыш следует применять металлочерепицу, у которой эти параметры достаточно высоки и способны без приключений выдержать снеговые или ветровые нагрузки.

Для изготовления металлочерепицы применяют листовую сталь толщиной в диапазоне 0,33-0,60 мм. Осторожности при монтаже требует более тонкая кровля, которая имеет хорошую износостойкость и долгий срок службы, она не подходит для скатов значительной площади в местностях с обильными снегопадами. Изготавливают такую кровлю из рулонного металлопроката путем профилирования с последующей штамповкой, формирующей его в виде черепичного настила. После чего его нарезают на куски соответствующего размера. Применение этой технологии придает листам необходимую жесткость, достаточную для применения на крышах.

Сформированные листы покрывают слоем полимерного вещества, предохраняющего металл от коррозии. Его толщина также оказывает значительное влияние на долговечность кровли. Для покрытия применяют полиэфир и пенополиуретан. В зависимости от толщины, типа и фактуры покрытия определяется допустимость использования кровли в определенных эксплуатационных условиях. Размер 0,25-0,30 мм считается универсальным для толщины кровельного покрытия. В особо сложных условиях используют покрытие с защитным слоем 200 мкм.

Поверхность металлочерепицы изготавливается в виде глянцевой или матовой текстуры. Фактура покрытия зависит от материала, из которого изготовлен защитный слой. Крупнозернистое матовое покрытие отличается толщиной и повышенной прочностью. Менее подвержено разрушительным механическим влияниям. Поэтому его чаще используют в населенных пунктах, где на крышах накапливается толстый слой снега, затем тает и оползает по скату. В таких условиях к покрытию металлочерепицы предъявляются особые требования.

Цветовая гамма листов металлочерепицы довольно широка (примеры можно посмотреть здесь http://skifstroy96.ru/krovlya/metallocherepica/). Много оттенков красного, зеленого, желтого, синего и серого цветов предоставлены выбору покупателей. Технология изготовления металлочерепицы развивается настолько стремительно, что ожидается возможность выбора кровли под стать стенам или даже ее колорования под заказ.

Металлическая кровля считается самой шумной, однако, при правильном ее монтаже, особенно когда предусмотрен утеплительный слой, появляется возможность избавиться от ненужных звуков. Защитное покрытие способно в значительной мере глушить шум дождя, града или скребущихся по крыше птиц.

Металлочерепица выпускается в одно- двух-, трех- и даже четырех волновом исполнении. Конструкция листа оказывает значительное влияние на сложность и срок монтажа кровли. Выбор листов из толстого металла и с большим количеством волн экономит время укладки и уменьшает количество лаг, необходимых для их настила. Укладка четырехрядного листа производится значительно быстрее, нежели 4 одноволновых фрагментов. И крепежных деталей требуется меньшее количество. Большая площадь листов быстро заполняет скат, волны идеально подогнаны, специальная фурнитура повышает надежность крепления.

Приобретая металлочерепицу, лучше брать ее с некоторым запасом. Листы от разных изготовителей чаще всего не совпадают по размеру и форме профиля. Если имеющегося в наличии материала не хватит для завершения работ, его придется докупать. При отсутствии нужной партии на складах ожидание приведет к незапланированным отсрочкам строительства.

Привычная рыжая кровля из керамической черепицы постепенно уступает место современным, более легким, дешевым и практичным материалам. Они быстро монтируются, долго служат, красиво выглядят и безвредны для окружающей среды. Листы из стали, имитирующие черепичное покрытие, пользуются растущим спросом среди современных застройщиков. Разнообразие форм, размеров, расцветки, физико-технических качеств позволяет оптимально подобрать материал для каждого случая индивидуально, сбалансировав финансовые расходы с качеством товара. Невысокая стоимость кровельного материала способствует повышению его популярности на строительном рынке. Добротная крыша должна быть не только надежной, но и красивой.