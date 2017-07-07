Монтаж пластиковых окон своими руками

Если вы решили осуществить замену пластиковых окон своими руками, то тогда обязательно прочтите эту статью. Здесь вы сможете узнать о том, как это сделать.

Для начала необходимо провести все замеры, чтобы вы смогли подобрать и приобрести стеклопакеты из ПВХ без проблем. После этого освободите помещение от мебели и начинайте осуществлять демонтаж старого окна. Начинать необходимо с удаления штапиков, с помощью которых держится стекло в раме.[#preview] Далее постарайтесь снять створки с петель. Потом можно взять болгарку и попытаться надпилить раму, а с помощью ломика её следует снять по частям. После этого необходимо тщательно почистить проем и подоконник от имеющихся загрязнений.

Начинать монтаж пластикового окна пвх следует с того, что на том месте, где будет находиться подоконник, следует разложить строительные клинья. После этого уже заранее подготовленную раму необходимо вставить в проем и отметить места, где будут располагаться анкера, дюбеля и другие крепежные элементы. Если вы будете использовать дюбеля, то тогда необходимо сразу же высверлить отверстия под них. При использовании анкерных крепёжных элементов рекомендуется сразу установить анкера, а только потом высверлить отверстия под саморезы.

После того, как вы все подготовили, необходимо вновь вставить раму. Только помните о том, что ее боковые стороны обязательно должны быть оклеены с помощью паронепроницаемой бумаги. Обязательно закрепите раму с помощью клиньев, а после того, как вы выровняете её, вы сможете установить дюбеля. Помните о том, что не в коем случае нельзя затягивать до конца шляпки крепёжных элементов. Пускай они немного выступают над поверхностью рамы, таким образом вы сможете контролировать, правильно установлена она или нет.

В конце после того, как вы осуществите монтаж окон самостоятельно, необходимо снаружи сделать отлив. Его можно сделать из пены. Следует обязательно установить подоконник.

Если вы решили воспользоваться советами, то сможете осуществить монтаж пластикового окна и не прибегать к помощи.