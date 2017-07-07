Возможности выставочных стендов

Такие мероприятия как выставки, цель которых стимулирование сбыта представленных товаров и услуг, больше похожи на праздник. Красивое оформление стендов, нарядные толпы приглашенных и посетителей, заставляют забыть о деловой цели визита. Организаторы прикладывают усилия, чтобы представленные экспонаты бросались в глаза и могли запомниться.

Среди рекламного воздействия на потребителей ярмарки и выставки предоставляют возможность демонстрировать изделия и устанавливать напрямую контакты с непосредственными потребителями. Участники торговых ярмарок и выставок преследуют глобальные цели, являющиеся маркетинговым ходом.

Стоит отметить, что выставочные стенды стали долгосрочной платформой, перед которыми поставлена задача совершенствования фирменного имиджа экспонента. Для крупных предприятий предпочтительнее систематически участвовать на отраслевых ярмарках либо выставках. Малый и средний бизнес ограничивается мероприятиями местного масштаба.

Для рекламирования своего товара и тем, и другим требуются выставочные стенды. На сайте www.aztekadv.ru можно подробно ознакомиться с видами выставочных стендов и условиями их изготовления. Такие стенды являются средствами коммуникации, к которым относятся с полной серьезностью. Это и выбор места установки и оформления на нем экспонатов.

Если правильно и своевременно оценивается помещение выставочного зала, фирма может разместить стенд в более подходящем месте, где проходит основной поток посетителей, которые смогут ознакомиться с выставочными экспонатами. Стенд, по сути, является миниатюрным образом предприятия экспонента и должен быть интересным, оригинальным и запоминаться своим видом.

Выставочные стенды составляют единый комплекс на арендуемой площадке выставочного павильона и состоят из стендовой конструкции и оформления. Это могут быть товары или услуги, предлагаемые потребителям. Нужно четко понимать, что красиво представленный экспонат в оригинальном ярком оформлении будет сразу бросаться в глаза и способствовать продвижению предлагаемых товаров либо услуг.