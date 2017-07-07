Самые известные и красивые дома

В дополнение к основным потребностям человека, одной из самых важных, конечно, является комфортное проживание. Всем нужно место для уединения и защиты, а также некоторые границы, которые отмечают нашу территорию. Издавна человек занимается строительством домов в соответствии со своими средствами и требованиями. С развитием архитектуры и строительных материалов было построено много красивых и инновационных жилищ.

При этом сегодня существует немало домов по всему миру, которые считаются особенными из-за их архитектуры, дизайна или исторического значения. Тем людям, которые заинтересованы в этих красивых строениях, можно поведать о нескольких таких домах, которые многими считаются самыми красивыми в мире. Эти дома могут заинтересовать почти каждого своей привлекательностью и великой историей.

Один из самых красивых домов в мире – замок Дракулы, как бы странно это не звучало. Он построен недалеко от Брана в Румынии. Как можно догадаться из его названия, долгое время замок принадлежал Дракуле – легендарному и страшному персонажу. В доме есть 57 номеров, но в нём никто не живёт, так как его давно уже превратили в музей. Стоит отметить, что сегодня за ним постоянно ухаживают, проводят в его стенах регулярные уборки и утепляют окна, поэтому замок всегда пребывает в отличном состоянии. Конечно, сегодня достаточно красивых домов, построенных из каменных плит и деревянных срубов, о которых многое можно узнать на сайте http://sibles-stroi.com/ , однако похвастаться такой великой историей может только замок Дракулы.

Викторианская вилла, расположенная на территории Украины, является резиденцией украинской бизнес-леди, известной своей благотворительной деятельностью. Это жилище также считается очень привлекательным. Пятиэтажный дом, который щедро украшен различными старинными предметами, имеет большой бассейн, сауну, хорошо оборудованный тренажерный зал и театр. Эта роскошь делает его одним из самых красивых домов в мире.

Вилла Франчук, расположенная в Англии, в свою очередь, также имеет множество удобств, бассейн и несколько игровых зон. Знаменитый дом покрывает обширную территорию и вмещает в себя 103 комнаты. Благодаря прекрасной архитектуре, он имеет красивый дизайн и является очень дорогостоящим. Его стоимость составляет 139 миллионов долларов. Данная красивая постройка всегда привлекала туристов, которые постоянно пытались и пытаются попасть внутрь, чтобы не только сфотографироваться, но и провести несколько ночей в знаменитом помещении.