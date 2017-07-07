Как выбрать хороший кондиционер

Если вы решили приобрести кондиционер, тогда обратите внимание на эту статью, где вы узнаете о том, на что обратить внимание при его выборе.

Прежде чем осуществить покупку кондиционера, следует обязательно определиться с моделью. Вы можете приобрести оконный кондиционер, который крепиться на окно. Стоит очень дёшево и имеет много недостатков. Самый первый недостаток связан с тем, что эта конструкция занимает очень большое место. В том случае, если вы плохо установите его, то в квартиру может попасть холодный воздух. Напольные кондиционеры характеризуются тем, что они являются самыми простыми в установке. Канальные кондиционеры устанавливают непосредственно в вентиляционная систему. Однако такое устройство покупают очень редко, так как оно стоит очень дорого и его очень сложно установить.

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Если у вас в квартире установлены подвесные потолки, то тогда наилучшим вариантом станет кассетный кондиционер, который стоит дешевле, чем предыдущая модель.

Очень популярной является сплит система, которая состоит из двух блоков. Один из них размещается внутри помещения, а второй снаружи. Данное устройство характеризуется бесшумной работой, управлением с помощью пульта. Кроме этого, вы сможете самостоятельно задать температурный режим, а также выбрать другие параметры. Похожими качествами обладает мультисистема. Только она состоит из внутренних блоков, которые располагаются в каждой комнате. Изменив температурный режим в одном блоке,происходят изменения и в других.

Следует помнить о том, что нельзя использовать кондиционеры в тех случаях, когда влажность достигает около пятидесяти процентов, так как в результате их работы, воздух будет обедняться кислородом и это плохо может повлиять на слизистые оболочки.

Если вы воспользуетесь всеми вышеперечисленными советами,то сможете выбрать хороший и качественный кондиционер, который прослужил довольно долгий срок службы.