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Сентябрьская строительная конференция расширила формат

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в: Новости компаний
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8 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет VIII Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство».

Источник: appleinsider.ru

На протяжении семи лет, традиционно в сентябре, в городе на Неве проходила всероссийская научно-практическая конференция «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство». В 2016 году в рамках данного мероприятия обсуждались не только вопросы саморегулирования, но и более широкий круг тем – проблемы жилищного строительства и ценообразования, вопросы участия компаний в госзаказе, новые правила работы на строительном рынке. В связи с этим, участники предложили расширить формат мероприятия, и Оргкомитет принял решение обновить название конференции, чтобы оно более точно обозначало ее тематику и соответствовало масштабу обсуждаемых вопросов.

За семь лет успешного проведения конференция зарекомендовала себя как ключевое отраслевое событие на территории Северо-Запада России, получившее поддержку Администрации Президента РФ, Госдумы РФ, Минстроя России, Правительства Санкт-Петербурга, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЭ, НАМИКС, РСС, СПб ТПП.

Из года в год конференция собирает более 500 представителей строительного, проектного, изыскательского сообщества, а также представителей кадастровой деятельности и сферы энергоаудита из разных регионов России.

В рамках пленарного заседания участники – первые лица федеральных и региональных органов государственной власти, профильных национальных объединений СРО, общественных объединений и организаций, представители СРО строительного комплекса и профессионалы рынка – обсуждают насущные вопросы, заявляют о своей позиции, предлагают варианты решения проблем отрасли.

Основными темами предстоящей конференции станут господдержка и банковское кредитование застройщиков; взаимодействие малого и крупного строительного бизнеса; создание национального реестра специалистов в области строительства и новые требования к специалистам строительных организаций; нововведения в рамках 214-ФЗ; новые правила работы строительных СРО и их членов, введенные 372-ФЗ; ликвидация аварийного жилого фонда; обеспечение комплексного развития территорий и изменения в составе документации по планировке территорий в свете 373-ФЗ; реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; реализация Дорожной карты по внедрению энергоэффективных технологий в строительстве; повышение энергетической эффективности многоквартирных домов при капитальном ремонте; развитие жилищно-строительной кооперации и малоэтажного жилищного строительства.

В конференции, которая пройдет в гостинице «Парк Инн Пулковская», примут участие представители органов государственной власти, строительного бизнеса, саморегулируемых организаций и профильных структур.

Слушатели могут принять участие в конференции бесплатно.

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