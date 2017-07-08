Дорожная спецтехника в аренду

Для многих подрядных организаций, работающих в области строительства дорог, приобретение и содержание дорогостоящей спецтехники требует огромных капиталовложений, что не всегда может быть экономически оправданным. После завершения определенного этапа работ, она просто простаивает.

Поэтому взять в аренду на определенный срок бульдозер, экскаватор или погрузчик обходится намного дешевле. В этом случае у организации нет расходной статьи на обслуживание автопарка и техники, а только оплачивается аренда. Многочисленные фирмы и компании предлагают услуги аренды спецтехники.

Однако отдавать предпочтения при выборе в аренду дорожной техники следует организациям, которые профессионально занимаются данным видом услуг на протяжении нескольких лет. В таких компаниях специалисты помогут выбрать подходящую спецтехнику в аренду, которая будет эффективно выполнять поставленные перед ней задачи. К тому же можно вполне можно рассчитать на какой период она будет необходима.

Профессиональные организации в большинстве случаев имеют свои сайты. И если, к примеру, зайти на UMONLINE.ru – аренда экскаватора , бульдозера, погрузчика и другой спецтехники станет доступной любому заказчику. Арендодатель сам заинтересован в оказании качественной услуги, чтобы заказчики обращались к нему повторно или пользовались данным сервисом на постоянной основе.

Арендуя спецтехнику у профессионалов, заказчик гарантировано рассчитывает на:

предоставление дорожной и строительной техники в большом ассортименте;

качественный сервис;

доступную стоимость аренды.

Сотрудничество с профессиональной компанией дает 100% уверенность, что любой вид техники будет к сроку доставлен на стройплощадку или объект, где ведутся работы, а арендованная спецтехника будет в отличном рабочем состоянии. Плюс арендованной спецтехники состоит еще в том, что при необходимости можно заказать машину с оператором.

Такой сервис наиболее актуален в том случае, если у заказчика отсутствует специалист, имеющий допуск к работе на взятой в аренду технике и ему не придется нанимать человека со стороны.