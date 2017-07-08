Как выбрать хороший водонагреватель

Если вы решили приобрести в квартиру водонагреватель, то обязательно обратите внимание на эту статью, в которой вы прочитаете о том, на что стоит обратить внимание при его выборе.

Прежде, чем осуществить покупку того или иного водонагревателя, необходимо решить, какое количество воды он способен будет нагреть. Следует иметь ввиду, что чем больше человек в семье, тем оборудование должно быть рассчитано на большое количество воды.

Далее следует определиться с видом водонагревателя. Самым оптимальным вариантом принято считать электрический бойлер, который способен не только нагревать воду, но и удерживать её в горячем состоянии длительное время. Обратите внимание на то, каким материалом покрыт бойлер внутри. Очень хорошо предохраняет от образования коррозии стеклокерамическое покрытие. Очень часто для того, чтобы продлить срок службы данного устройства, внутрь помещают специальный стержень, который покрывают медным напылением.

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Уточните у продавца о том, какой нагревательный прибор используется. Чаще всего в водонагреватель монтируется мокрый тен, который имеет схожее строение с кипятильником. Однако такое устройство лучше всего не покупать, так как при длительном использовании такого водогнаревателя, на нагревательном элементе образуется накипь и он вскоре сможет перегореть.

При встроенном сухом тэне, он покрыт в специальную колбу и в результате между ним и водой не происходит контакта. А это в свою очередь повлияет на срок службы водонагревателя и он сможет прослужить более длительное время.

Если вы проживание в частном доме, то тогда вам следует приобрести проточные газовые водонагреватели, работа которых зависит от газа. Помните о том, что прежде, чем установить их, вам потребуется разрешение от газовой службы.

Исходя из всего вышеперечисленного, вы можете выбрать тот вариант, который вам подойдёт.