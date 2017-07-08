Декоративная мебель в домах с призраками

Какие-то дома стали излюбленными местами туристов не из-за необычной архитектуры или великой истории, а из-за призраков, которые их населяют. Кто-то из вас, конечно, сейчас скептически улыбнется, а кто-то, возможно, уже испытывал на себе присутствие духов, встретиться с которыми можно в легендарных домах, описанных ниже. Тем более, что там есть необычные образцы раритетной мебели, которые можно взять на вооружение.

Замок Чиллингем (Нортумберленд, Англия) некогда был монастырем и армейской казармой, поэтому меблирован достаточно аскетично. В эпоху Уильяма Уоллеса он сыграл ключевую роль в защите британской стороны. Говорят, что в его комнатах все еще чувствуется присутствие людей, что точно не даст нормально спать человеку, пожелавшему провести там ночь.

Вилла Whaley House (Сан-Диего, Калифорния) многими считается самым посещаемым духами жилищем в Соединенных Штатах. В прошлом столетии в здании был местный суд. Во дворе в исполнение приводили приговоры по обвинению в разных преступлениях. По слухам, однажды осудили невиновного. В 1960 году в вилле был организован музей раритетной мебели, и теперь посетителей часто “преследуют” экс-владельцы дома.

Отель Stanley Hotel (Парк Эстес, Колорадо) знаком всем любителям знаменитого писателя Стивена Кинга: в нём он придумал сценарий к роману “Сияние”, и именно в его стенах проходили съемки мини-сериала, основанного на этом романе. При этом в глазах обычных людей сам отель интересней, чем голливудская лента, так как его населяют призраки. Гости нередко видят первого хозяина отеля и его супругу. Персонал отеля также часто слышит пугающие звуки, исходящие из доступных комнат, и видит, что пианино, стоящее в зале, внезапно само начинает играть. И это не сказки, ведь каждый, кто побывал в стенах этого отеля, всегда говорил, что в нём обитают настоящие привидения. К слову, известна постройка не только жуткими явлениями, но и своими старинными предметами. Красивая мебель, о которой можно узнать больше на сайте https://mblx.ru/ , привлекает людей едва ли не так же сильно, как и призраки отеля.

Виллу Crenshaw House (Иллинойс), которую построили в 1838 году, называют “жилищем домашних рабов”. Как гласит история, его экс-хозяин – землевладелец Джон Креншоу сильно нуждался в недорогой рабочей силе для бизнеса. Мужчина решил проблему простым способом: он и его люди захватили семью, сделав её членов своими рабами. Несчастных людей Джон держал в подвале в крошечных шкафах, прикованных к полу. Некоторые образцы сохранились до сегодняшнего дня, их можно увидеть во время экскурсии на виллу. Когда Креншоу продал дом, его очередные владельцы увидели не только много духов, населяющих дом, но и неподражаемые образцы эксклюзивной мебели, доставшейся им в наследство от предыдущего хозяина. Какое-то время вилла с привидениями оставалась открытой для туристов, и пользовалась у них огромной популярностью, однако теперь данное жилище принадлежит государству, появляться в его стенах можно только при наличия специального пропуска.