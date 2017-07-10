Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу сообщает о том, что начато внесение новых границ в Реестр

В целях улучшения бизнес-среды на уровне регионов Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 31января 2017 года № 147-р утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

Росреестр принял активное участие в разработке двух целевых моделей − «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», направленных на совершенствование учетно-регистрационных процедур и улучшение условий ведения бизнеса в регионах.

Целевой моделью в Санкт-Петербурге установлены показатели внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границ административно-территориальных образований. Так к концу 2017 года доля внесенных в Реестр границ данных о границах муниципальных образований – не менее 26%.

В настоящее время заполняемость Реестра границ ЕГРН в Санкт-Петербурге остается невысокой. К концу этого года город планирует довести процент границ муниципальных образований, внесенных в Реестр до 27%. Но пока в ЕГРН содержатся сведения о 2% границ муниципальных образований: в первом полугодии внесены границы двух муниципальных округов Калининского района. Это Пискаревка и Гражданка.