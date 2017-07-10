Как выбрать сухие строительные смеси

Сухие строительные смеси представляют собой стройматериалы в виде порошков, которые применяются при отделке и ремонте помещений. Их используют для приготовления строительных, цементных, клеевых растворов, штукатурки, шпатлевки, клея и других строительных составов. При применении смесей их нужно разбавлять водой в определенных пропорциях.

Строительные сухие смеси Русеан изготавливаются в заводских условиях и расфасовываются в особо прочные пакеты. Они имеют следуюшие свойства:

равномерное смешивание;

создание гладкого покрытия поверхности;

пластичность;

полное заполнение объемов при укладке;

отличное удержание влаги, что препятствует расслаиванию смеси и делает готовый раствор более однородным.

Кроме того, все стремятся купить сухие смеси для отделки, так как они имеют прекрасное сцепление с поверхностью и препятствуют усадке готовых растворов.

Выбирая этот материал, нужно учитывать его гигроскопичность, которая должна быть минимальной. Если за основу материала взят гипс, то применять его можно только в сухих и отапливаемых помещениях. Для отделки внутренних стен в доме, где никто постоянно не живет, лучше брать смеси на основе цемента. Они же будут идеальным вариантом для отделки наружных поверхностей здания.

В настоящее время большой популярностью пользуется пескобетон русеан, так как этот строительный материал обеспечивает высокое качество работы.

Также большое значение при выборе сухих смесей для строительства имеют такие показатели, как толщина слоя нанесения и расход материала. Очень важны показатели адгезии, то есть приклеивания к поверхности.

Важно также знать правила хранения строительных смесей, которые предлагает наш интернет-магазин стройматериалов. Они должны обязательно находиться в целой упаковке, на которую не попадает влага, в помещении с температурой не ниже -5 градусов.

Обычно для смесей на основе цемента срок гарантии составляет 12 месяцев, а гипсовые смеси можно хранить не больше полугода. Если срок хранения будет больше, цементные смеси станут менее прочными, а для гипсовых потребуется больше времени на схватывание. Негативным фактором, который может привести смесь в негодность, является перепад температур. В результате этого появляется конденсат внутри упаковок, что сопровождается частичным схватыванием материала. Поэтому при покупке нужно смотреть на дату производства смеси.