Какой материал выбрать для лестницы

Лестницы являются неотъемлемым архитектурным элементом любого жилища, в котором имеется более 1 этажа или подвал. Однако каждому известно, что подобные сооружения могут производиться из самых различных материалов, в том числе из металла, дерева и бетона. Какому же из них лучше всего отдать предпочтение?

Деревянные лестницы отличаются достаточно небольшим весом и сравнительно небольшой стоимостью (впрочем, это в первую очередь зависит от того, какую именно породу дерева вы для нее выбрали). Вследствие этого монтировать сооружение достаточно просто: справиться с этой задачей при желании можно даже самостоятельно. Однако при этом нужно учитывать, что без специализированной обработки и ухода такая лестница со временем может прийти в негодность, поэтому такой вариант выбирают не так часто.

Совсем другими характеристиками обладает бетон. Данный материал обладает действительно высоким уровнем прочности, поэтому можно сказать, что лестничный марш из него может прослужить вам в течение десятилетий. К счастью, сейчас существует множество специализированных компаний, готовых взяться за производство подобных изделий, причем, по достаточно доступной стоимости. Единственным недостатком таких лестниц можно считать разве что их вес. Впрочем, бригада квалифицированных рабочих легко справится с монтажом.

Лестницы из металла тоже пользуются достаточно большой популярностью, однако и за ними, как и в случае с деревянными изделиями, нужен уход. В ином случае сооружение может потускнеть, заржаветь и так далее. Конечно, проблему можно решить использованием не обычного, а нержавеющего металла, однако тогда его стоимость будет намного дороже. Кроме того, при ее монтаже вам потребуется помощь сварщиков, которые могут запросить крупную сумму.

Таким образом, наиболее оптимальным вариантом сейчас можно смело считать лестницы из бетона. Они отличаются действительно высокой прочностью, а также долговечностью и привлекательным внешним видом. Заниматься их самостоятельным изготовлением вам не потребуется, ведь вы всегда сможете обратиться в профильные фирмы.