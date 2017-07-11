Как выбрать хорошую квартиру?

Если вы решили приобрести квартиру в Краснодаре, то сделали правильное решение. В этой статье вы узнаете о том, как правильно выбрать хорошую квартиру. А первую очередь, необходимо определиться с этажом, где вы хотите жить. Не рекомендуется покупать квартиру на первом и последних этажах. Первый этаж считается очень холодным, так как там постоянно открываются входные двери. Также у вас над головой будут всегда соседи.

Однако, некоторые люди все таки выбирают первый этаж. Этот связано с тем, что там квартиры стоят намного дешевле. А вот последний этаж не стоит выбирать для жилья, так как в летнее время, вам будет там очень жарко. Кроме этого в многоэтажных домах очень часто приходит в негодность лифт и, поэтому приходится подниматься по лестнице пешком.

Для того чтобы купить квартиру в Краснодаре следует определить с районом. При выборе последнего необходимо учитывать ряд факторов. Так, например, постарайтесь выбрать такой район, который находится не далеко от центра города. Если у вас есть маленькие дети, то обязательно рядом с выбранным домом должны быть рядом расположены школа, поликлиника, садик.

Не стоит выбирать такой район, который находится рядом с трассой, так как вас постоянно будет беспокоить шум. Обратите внимание на наличие стоянки для автомобиля, если таковой имеется. Если же его нету, то обязательно наличие стоянки. Кроме этого, хорошо, если около дома будет автобусная остановка.

Очень важно заранее определиться с количеством комнат.Помните о том, чем больше комнат будет в квартире, тем она будет стоить дороже. Так же, нужно решить в каком доме вы хотите купить жилье. Если это будет первичное жилье, то тогда в вашей квартире уже будет сделан небольшой ремонт.А вот при приобретении вторичного жилья, следует иметь ввиду, что вы покупаете такую квартиру, в которой уже кто то проживал. Однако, при покупке такого жилья, могут быть некоторые нюансы. Так, со временем, вам придется поменять сантехнику, электрические провода, а это вызовет у вас дополнительные расходы.

Если вы воспользуетесь этими советами, то сможете выбрать хорошую квартиру для жилья.