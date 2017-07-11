11 Июль, 2017


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На Марсовом поле расцвели 1500 пионов

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в: Новости компаний
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Городские цветники придают Петербургу неповторимый лоск и свежесть.

Пионы
Фото: gov.spb.ru

Самый крупный цветник, в котором можно увидеть почти 10 сортов пионов, разбит на Марсовом поле. Здесь распустились около полутора тысяч цветов.

Пионы расцвели и в других районах города. Как сообщили в комитете по благоустройству, петербургские садовники еще осенью разделили и обрезали кусты, а весной и летом несколько раз пропололи посадки, чтобы обеспечить пышное цветение – пионы наконец-то «добрали» нужное количество солнечного света и распустили бутоны.

Сейчас специалисты садово-парковых предприятий особое внимание уделяют молодым посадкам парковой розы – этой весной в городе было высажено более 100 тысяч кустов, а всего за последние несколько лет – более миллиона растений. Розы расцветут в Петербурге в полную силу чуть позже – из-за необыкновенно холодной весны цветение всех растений сдвинулось по времени. Погода последних дней – не очень жарко, но солнечно – благоприятна для зелени.

Чтобы бульвары, сады и парки радовали глаз, специалисты ведут ежедневную кропотливую работу: за прошедшую неделю они пропололи почти 6 тысяч кв. м цветников и живой изгороди, а также прокосили 1,2 млн кв. м газонов.

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