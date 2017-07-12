Как можно выбрать хороший бетон

Если вы занялись строительством, то вам понадобится такой строительный материал, как бетон. В этой статье вы узнаете о том, как правильно его выбрать.

Итак, вы решили залить фундамент бетоном, но никак не можете определиться с его выбором. Лучше всего выбрать такой материал, который будет обладать большой прочностью. Так, для фундамента чаще всего используют бетон марки М5. Кроме этого, вид бетона зависит так же от того, на какой почве вы собираетесь заняться строительством. Если ваша конструкция будет стоять на малосыпучей почве, то тогда рекомендуется покупать бетон М 100 или 500.

Следующее, на что необходимо обратить внимание, так это морозоустойчивость бетона. Эта характеристика обозначается буквой F. Кроме этого, бетон должен быть водопроницаемым и подвижным. При покупке бетона уточните у продавца наличие специального сертификата на товар. При его отсутствии, ни в коем случае не покупайте такой бетон, так как он будет некачественным.

Приобрести бетон вы можете в любом строительном повильоне, а также в интернет магазине. Сделать заказ вы можете здесь в интернете. Можете не сомневаться в том, что материал будет некачественным.

При покупке бетона, обратите внимание на то, что указано на его упаковке. А самое главное посмотрите на срок годности. Покупупайте свежий бетон, так как он будет обладать хорошими качествами. Постучите по мешку, в котором находится материал. Если вы услышали такой звук, как будто бы вы ударили по камню, то имейте ввиду, что очень плохой цемент. Хороший цемент должен быть рассыпчатым.

Помните о том, что при строительстве бетонного фундамента необходимо обязательно добавлять спальные вещества, которые способны вызывать затвердение материала в холодное время.

Если вы все равно сомневаетесь в выборе того или иного бетона, то тогда обязательно. Обратитесь за консультацией к специалисту, который подскажет и поможет в этом.

Кроме этого, вы можете приобрести бетон с добавлением специальных веществ.

Если вы воспользуетесь всеми вышеперечисленными советами, то сможете самостоятельно выбрать хороший и качественный бетон для строительства.