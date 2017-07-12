Целевые модели улучшат бизнес и инвестиции в Ленобласти

Граждане Ленинградской области часто сталкиваются с возникающими барьерами, мешающими развитию бизнеса, за разрешениями на строительство, подключение к инженерной инфраструктуре, газораспределение и так далее приходится обращаться в разные места, и длительность требуемых регистраций и согласований исчисляется месяцами.

По поручению Президента России В.В. Путина распоряжением Правительства РФ утверждены 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов РФ, призванных снизить административные барьеры, уменьшить количество приостановлений и отказов в постановке недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав собственности.

В Ленинградской области Управление Росреестра по Ленинградской области совместно с Правительством Ленинградской области реализует две целевые модели: «Регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества». Эти модели будут способствовать совершенствованию учетно-регистрационных процедур и улучшению условий ведения бизнеса в регионе.

Регистрация прав и кадастровый учет, которые выполняет Росреестр, являются завершающими в цепочке по оформлению недвижимости и напрямую зависят от качества и сроков подготовки документов на предшествующих этапах, осуществляемых местными и региональными властями, кадастровыми инженерами и т.д.

Так, целевая модель по государственной регистрации прав собственности направлена на снижение административных барьеров при предоставлении государственной услуги по регистрации прав, а электронное взаимодействие Управления и региональных органов власти при обмене информацией об объектах недвижимости позволит сократить сроки оказания услуги, количество отказов и приостановок, а также повысить качество регистрационного процесса.

Целевая модель по кадастровому учету направлена на повышение эффективности процедуры предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и сокращение сроков постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет.

Для справки: В 2017 году, по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, Ленинградская область заняла 20 место среди субъектов. В 2016 году Ленинградская область занимала 34 место.