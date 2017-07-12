Железнодорожные шпалы от компании “Рельс-Комплект”

Вы ищите, где можно приобрести качественные шпалы по выгодной цене? Тогда обратите внимание на предложение компании «Рельс-Комплект». Данное предприятие на протяжении ряда лет с успехом работает в Екатеринбурге, специализируясь на реализации материалов верхнего строения пути и изделий, предназначенных для обустройства железнодорожного полотна.

В электронном каталоге компании представлены деревянные и железобетонные шпалы различных типов. Стоимость шпал зависит от вида материала, из которого они изготовлены, и типа изделия. Например, покупатели имеют возможность приобрести деревянные пропитанные шпалы тип 2 по цене 900 рублей или железобетонные шпалы Ш-3 по цене 1890 рублей. В настоящий момент доступны для заказа шпалы, которые можно увидеть, перейдя по ссылке http://rels-komplekt.ru/store/shpaly/, которая приведет на официальный сайт компании «Рельс-Комплект».

В случае если какой-либо тип шпал вызовет интерес у посетителя сайта предприятия, он может ознакомиться с его подробным описанием и фотографиями, осуществив переход на страницу изделия.

Следует отметить, что покупатели могут оформить заказ шпал на сайте компании «Рельс-Комплект» в режиме онлайн. Для размещения интернет-заявки на приобретение товара покупателю необходимо выбрать материал, а затем в специальной электронной форме указать его необходимое количество, а также свое имя, контактные данные и точный адрес доставки.

Важно подчеркнуть, что представленные в каталоге шпалы, а также другие материалы верхнего строения пути всегда имеются на собственном складе компании «Рельс-Комплект». Кроме того, предприятие располагает парком грузового автотранспорта и имеет хорошо организованную систему логистики, благодаря чему обеспечивает быструю доставку материалов. Также по желанию покупателю доставка приобретенных шпал может быть выполнена железнодорожным транспортом.

Также необходимо отметить уровень цен, установленных компанией «Рельс-Комплект» на продукцию. Предприятие напрямую сотрудничает с проверенными производителями материалов для обустройства железнодорожного полотна, поэтому имеет возможность устанавливать на реализуемые товары минимальные цены. Поддерживать столь низкий уровень стоимости товаров компании удается за счет отсутствия издержек, связанных с оплатой услуг различных посреднических структур