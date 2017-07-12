Торговая марка OLEXDECO – украшаем окна

«ОЛЕКСДЕКО» – российская компания, занимающаяся производством и продажей атрибутов оконного декора. Фирма начала свою деятельность в 2005 году с розничной перепродажи готовых изделий. За последующие 12 лет торговая марка последовательно прошла все этапы динамичного развития. В настоящее время данный бренд – производитель и солидный торговый партнёр. Сфера деятельности предприятия включает в себя как оптовые, так и розничные продажи.

Потенциал OLEXDECO раскрывается в следующих показателях:

складские помещения общей площадью более 3 тысяч квадратных метров;

представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Белгороде;

товарная линейка, насчитывающая свыше 5 тысяч изделий;

собственная транспортная служба (около 50 грузовых автомобилей). Доставка заказов производится в 100 городов на территории 30 регионах РФ;

современный интернет-сайт, обладающий удобным и наглядным функционалом для знакомства с ассортиментом. Фирменный портал предоставляет все возможности для быстрого и удобного совершения онлайн-покупок.

У компании есть чем заинтересовать любого клиента. Розничный покупатель найдёт качественный товар по доступной стоимости. Предприниматель, покупающий мелкооптовые партии, существенно расширит свой ассортимент. Партнёр, производящий масштабные заказы, получит возможность извлечь максимальную прибыль.

«ОЛЕКСДЕКО»: наши преимущества – выгода клиента!