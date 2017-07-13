Авто в кредит: в чем преимущества?

Давно планируете приобрести автомобиль? Но ваши доходы совершенно небольшие? Теперь это не проблема, ведь машину можно взять в кредит.

Несколько лет назад авто являлось прерогативой богатых людей, но теперь их используют в повседневной жизни и во время работы. Частные предприниматели и даже простые наемные для работы использую машину, ведь общественным транспортом не всегда удобно добираться к пункту назначения.

Перед тем, как брать кредит, необходимо определиться, какая машина вам необходима: минивэн, хэтчбек, седан, микроавтобус или кроссовер. Если вы хотите купить мерседес в Москве , то лучше обратиться к официальному дилеру. Вы сможете окончательно определиться с выбором. Рекомендуется прислушаться к рекомендациям представителя, особенно, если машина необходима вам для работы. Также вы можете у представителя уточнить стоит ли вам вносить первый взнос, а также уточнить куда лучше обратиться для получения кредита для покупки авто.

Обратите внимание на то, что кредиты на машины в разных банках выдаются на разный отрезок времени. Срок действия кредитного договора составляет не более 5 лет. Чем меньше срок кредитного договора, тем меньше переплата по процентам. Одно из преимуществ кредита на авто заключается в том, что его можно погасить досрочно. Прекрасно, если вы внесете первичный взнос (но он не всегда обязательный), так вы очень быстро расплатитесь по кредиту.

Что понадобится для того, чтобы получить средства в кредит? Во-первых, личные документы (идентификационный и паспорт), справка с места работы о дохода, а также копия трудовой книги. Если вы планируете взять авто для предприятия, то пакет документов немного другой: свидетельство о регистрации предприятия, бизнес-план и другие. Будьте готовы к тому, что банку нужно некоторое время для рассмотрения вашей заявки и принятия решения. Важно обратить внимание на тот факт, что машина входит в собственность только после полного погашения кредита.

Если раньше вы только мечтали о комфортабельном автомобиле, то теперь мечты становятся реальностью. Вы можете легко купить, то что вам нравится.