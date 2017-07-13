Как выбрать и выгодно купить пескоструйное оборудование

Метод очистки конструкций мощной струей воздуха с абразивом был запатентован еще в конце XIX столетия, но широкое распространение он получил в новом тысячелетии. Качественный рывок произошел, когда установки смогли обеспечивать лучшую обработку поверхностей и безопасность персонала. Производители предлагают выгодно купить абразивоструйное (пескоструйное) оборудование для очистки строительных конструкций, подготовки поверхностей перед нанесением антикоррозионных покрытий, матирования стекла, состаривания дерева, других целей.

Выбираем тип пескоструйной установки

Качественная очистка поверхности и получение шероховатой фактуры для лучшего сцепления нового покрытия с основой важна для многих производственных процессов. Правильно выбранный абразив и технология обработки способны увеличить срок службы антикоррозионных и других покрытий до 6 раз.

Пескоструйное оборудование классифицируют по:

типу подачи абразива (напорное, инжекторное);

конструкции (стационарное или переносное, закрытое или открытое);

виду используемого абразива (для песка, металлической дроби, стеклянных шариков, купершлака, сечка проволоки и т.д.).

Подходящую модель оборудования выбирают в зависимости от вида и размера обрабатываемой поверхности, необходимой интенсивности работы. Так инжекторные установки дешевле и проще в эксплуатации, чем напорные, но обладают меньшей мощностью. А вот стационарные закрытого типа практически не загрязняют окружающую среду, но имеют ограничения по размеру деталей.

Выбиваем оптимальную по стоимости и эксплуатационным затратам установку

На цену и рентабельность пескоструйного оборудования влияет каждый элемент конструкции. Например, более мощный компрессор увеличит цену установки, но в то же время позволит быстро очищать большое количество деталей/конструкций. Имея лимитированные средства для инвестирования, нужно определить плановую рабочую загрузку оборудования и добавить 20-50% в зависимости от прогноза роста производства. Только после этого можно приступать к выбору типа оборудования (инжекторное, напорное) и мощности компрессора.

На сумму начальных инвестиций влияет также конструкция установки. Так открытые дешевле, но требуют больших эксплуатационных затрат в дальнейшем. В то же время закрытые позволяют работать независимо от погоды, уменьшают затраты на средства индивидуальной защиты, позволяют проводить рекуперацию абразива.

Редко у какого главного инженера или механика получается самостоятельно выбрать оптимальною по техническим характеристикам и стоимости первое пескоструйное оборудование для предприятия. Чаще всего требуется помощь специалистов, чтобы обеспечить стабильность производственного процесса и не переплатить.