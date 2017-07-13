Правила выбора кондиционера

Кондиционер уже давно стал использоваться, как прибор бытового назначения. Выбор очень большой, кондиционеры отличаются не только стоимость, но и производят их разные компании. Как не заблудиться в многообразии и выбрать идеальный вариант для себя?

Сначала покупателю необходимо определиться с типом устройства. Дело в том, что на рынке реализуются мобильные, оконные и сплит-системы. Оконные – один блок, который крепится на стене или окне. К недостаткам относиться высокий уровень шума, а также то, что оконный проем значительно уменьшается. Но и об преимуществах стоит сказать, это цена, легкость монтажа и обслуживания. Кондиционеры в Бресте у установкой вы можете заказать не только для свой квартиры, но и предприятия. Не знаете, какой лучше выбрать? Тогда стоит обратиться за помощью к профессионалам, они расскажут обо всех нюансах и тонкостях.

Напольные (мобильные) установки не требуют, их необходимо просто включить в розетку и в приоткрытое окно вывести воздуховод (это необходимо для того, чтобы горячий воздух выходил из помещения). Недостаток такой системы – открытое окно, а также то, что кондиционер занимает много места и во время работы сильно шумит. А вот плюс такого кондиционера в том, что его легко можно переносить и даже взять с собой на дачу, места много он не занимает.

Сплит-система – вид кондиционеров, которые всегда пользуется спросом. Во-первых, состоит он из двух блоков. Такой кондиционер энергоэффективен, работает абсолютно бесшумно. Но стоит знать, что такой кондиционер не может стоять очень дешево. Также к недостаткам стоит отнести и то, что установка трудоемкая, поэтому монтаж должны проводить опытные специалисты с необходимым набором инструментов, а также оборудованием. Во-вторых, такой кондиционер удобный, практичный в эксплуатации.

Специалисты советуют обращаться к грамотным инженерам, которые проведут необходимые расчеты и помогут выбрать самый лучший вариант кондиционера для вашего жилья либо офиса. Только после проведения таких расчетов можно приступать к выбору кондиционеров и выбрать оптимальный вариант.