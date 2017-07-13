Вертикальные подъемники

Определенная модель подъемников отлично подходит для конкретных условий. Иногда наиболее выигрышный вариант — это вертикальные модификации.
При создании такой техники к ней предъявляются жесткие требования относительно безопасности. Вертикальные подъемные механизмы — это наиболее оптимальный вариант для осуществления перемещения в вертикальной плоскости в пределах по высоте от 1,5 до 4 метров. Разные модели подъемников необходимы не только людям с ограниченными физическими возможностями, но и пребывающим в зрелом возрасте, малоподвижным.
Технические особенности вертикальных подъемников
Охарактеризовать данное оборудование можно следующим образом:
- Платформа выдерживает около четверти тонны.
- Оборудованию присущ плавный ход.
- Во время движения развивается скорость около 5 м/мин.
- Высота подъема обычно составляет до двух метров.
Специфические отличия вертикальных подъемных устройств
Оборудование пользуется достаточным спросом, популярное и довольно востребованное благодаря таким преимуществам:
- Доступность техники.
- Возможен монтаж подъемной платформы снаружи зданий, внутри.
- Устройства прекрасно адаптируются к дизайнерскому исполнению тех территорий и объектов, их архитектурным особенностям, где планируется установка подъемников.
- Подъемники отличаются компактностью, надежностью, высоким качеством исполнения, долговечностью, простотой в эксплуатации.
- Конструкции универсальные и безопасные.
- Управлять такими моделями просто и удобно.
- Несложный монтаж подъемной конструкции.
- Для установки подъемника необходимо задействовать минимум свободного пространства.
- Предусмотрено антискользящее покрытие платформы.
- Имеется защита, предупреждающая защемления.
Если бы такими устройствами оснащалось большинство зданий, то люди с ограниченными возможностями смогли бы без проблем посещать аптеки и магазины, офисы, кафе, медицинские учреждения, различные организации, центры, комплексы. Помощь им со стороны сводилась бы к минимуму, они бы прекрасно обходились собственными силами, передвигались с комфортом и знали, что везде для них созданы подходящие условия.
Пандусы — это прекрасно, однако они не могут дать инвалидам в полной мере то, что от них ожидают. Чтобы человек, у которого проблемы со здоровьем или он достаточно пожилой, смог взобраться по пандусу наверх, у него должны быть очень сильные, ловкие руки и при этом он будет еще помогать себе, держась за перила. Подъемники, напротив, дают возможность больным людям и в солидном возрасте легко преодолевать любые препятствия на их пути.
Пассажир великолепно и сам справляется с управлением подъемника. Разновидность вертикальных подъемников — мобильные модели, удобны для выполнения разовых действий, непостоянных. Например, поднятие человека с ограниченными возможностями для выполнения медицинских процедур.
Применение вертикальных моделей целесообразно в зданиях на два или три этажа. Ставить лифт в таких сооружениях не выгодно, а подъемный механизм — отличная идея. Техника управляется кнопкой или пультом дистанционного управления. Подъемник двигается максимально плавно и осторожно, точно также он и останавливается. Если техника не эксплуатируется, то она легко складывается и не мешает другим людям, занимая минимум места. Люди, которые не могут полноценно передвигаться, обязательно оценят всю прелесть таких устройств.