Вертикальные подъемники

Определенная модель подъемников отлично подходит для конкретных условий. Иногда наиболее выигрышный вариант — это вертикальные модификации.

При создании такой техники к ней предъявляются жесткие требования относительно безопасности. Вертикальные подъемные механизмы — это наиболее оптимальный вариант для осуществления перемещения в вертикальной плоскости в пределах по высоте от 1,5 до 4 метров. Разные модели подъемников необходимы не только людям с ограниченными физическими возможностями, но и пребывающим в зрелом возрасте, малоподвижным.

Технические особенности вертикальных подъемников

Охарактеризовать данное оборудование можно следующим образом:

Платформа выдерживает около четверти тонны.

Оборудованию присущ плавный ход.

Во время движения развивается скорость около 5 м/мин.

Высота подъема обычно составляет до двух метров.

Специфические отличия вертикальных подъемных устройств

Оборудование пользуется достаточным спросом, популярное и довольно востребованное благодаря таким преимуществам:

Доступность техники.

Возможен монтаж подъемной платформы снаружи зданий, внутри.

Устройства прекрасно адаптируются к дизайнерскому исполнению тех территорий и объектов, их архитектурным особенностям, где планируется установка подъемников.

Подъемники отличаются компактностью, надежностью, высоким качеством исполнения, долговечностью, простотой в эксплуатации.

Конструкции универсальные и безопасные.

Управлять такими моделями просто и удобно.

Несложный монтаж подъемной конструкции.

Для установки подъемника необходимо задействовать минимум свободного пространства.

Предусмотрено антискользящее покрытие платформы.

Имеется защита, предупреждающая защемления.

Если бы такими устройствами оснащалось большинство зданий, то люди с ограниченными возможностями смогли бы без проблем посещать аптеки и магазины, офисы, кафе, медицинские учреждения, различные организации, центры, комплексы. Помощь им со стороны сводилась бы к минимуму, они бы прекрасно обходились собственными силами, передвигались с комфортом и знали, что везде для них созданы подходящие условия.

Пандусы — это прекрасно, однако они не могут дать инвалидам в полной мере то, что от них ожидают. Чтобы человек, у которого проблемы со здоровьем или он достаточно пожилой, смог взобраться по пандусу наверх, у него должны быть очень сильные, ловкие руки и при этом он будет еще помогать себе, держась за перила. Подъемники, напротив, дают возможность больным людям и в солидном возрасте легко преодолевать любые препятствия на их пути.

Пассажир великолепно и сам справляется с управлением подъемника. Разновидность вертикальных подъемников — мобильные модели, удобны для выполнения разовых действий, непостоянных. Например, поднятие человека с ограниченными возможностями для выполнения медицинских процедур.

Применение вертикальных моделей целесообразно в зданиях на два или три этажа. Ставить лифт в таких сооружениях не выгодно, а подъемный механизм — отличная идея. Техника управляется кнопкой или пультом дистанционного управления. Подъемник двигается максимально плавно и осторожно, точно также он и останавливается. Если техника не эксплуатируется, то она легко складывается и не мешает другим людям, занимая минимум места. Люди, которые не могут полноценно передвигаться, обязательно оценят всю прелесть таких устройств.