Правила выбора кухонного стола

Особое место на кухне занимает обеденный стол. За ним собираются все члены семьи для того, чтобы покушать и пообщаться. За кухонным столом собираются гости. В случае, если кухня небольшая, то стол используется как поверхность для приготовления пищи. У разных покупателей требования разные, но при выборе необходимо обратить внимание на долговечность, прочность, простоту в уходе, а также декоративные качества. Количество людей, которые проживают в квартире, также стоит учитывать, а также принять во внимание параметры и стиль помещения, данные факторы имеют большое значение.

Какого размера должен быть кухонный стол? За ним должна вся семья удобно размещаться, но при этом в кухне должно еще оставаться свободное пространство. Ну что делать, если помещение небольшое и за столом необходимо разместить большую семью? А обедать по очереди – это не вариант? Рекомендуется купить круглый стол, ведь он будет выглядеть в помещении компактно, а также за ним легко разместить большую семью.

Какую форму стола предпочесть? Во-первых, это зависит от размера помещения. Во-вторых, от ваших предпочтений. Обратите внимание на то, что в продаже представлены столы разных форм – прямоугольные, овальные, круглые и квадратные. На сайте https://mblx.ru/ представлены разные варианты, следовательно вы сможете сделать лучший выбор. Но что делать, если классическая форма вам не нравится? Тогда стоит выбрать стол причудливой формы.

Прямоугольные столы – это классика. Они удобны, ведь такой стол можно установить возле стены, а при необходимости передвинуть в центр помещения. Также в продаже представлено огромное количество столов, которые трансформируются. При необходимости обеденный стол компактный, а как только нагрянули гости, его можно быстро разложить.

Квадратный стол поможет сэкономить пространство, он самый вместительный, идеален для небольшой кухни. Если семья небольшая и состоит из четырех человек, то такой стол – идеален.

Круглые столы – безопасные, помогают разнообразить и дополнить интерьер. За таким столом легко разместить большую компанию гостей. В продаже также есть круглые столы, которые при необходимости трансформируются. Из недостатков стоит отметить то, что такой стол к стене не придвинешь и если помещение небольшое, то стол будет смотреться в нем не очень презентабельно. Если помещение небольшое, то лучше отдать предпочтение полукруглому столику. Он компактный и придвигается к стене.

Овальные столы – прекрасно подходят для большой семьи и большой кухни. Они удобны и практичны. Для небольшой кухни не подойдут.

Ранее столы изготавливали только из дерева, ведь изделия из этого материала надежные, практичные и долговечные, имеют прекрасный внешний вид. Но, дерево – это не единственный материал. Столы изготавливают из стекла, пластика, ротанга и камня. Столы из пластика стоят дешевле, но при этом их эксплуатационный срок совершенно не большой. А вот ухаживать за стеклянными столами очень проблематично, на них остаются следы и потеки.