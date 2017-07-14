Наверное, каждый человек мечтает иметь частный дом. Ну далее если не как постоянное место жительства, то как минимум дачный домик. Конечно, жизнь в частном секторе имеет ряд недостатков и вечные хлопоты. Но все преимущества перевешивают эти неудобства.

Плюсы частного дома – это свой двор. Можно отпускать ребенка гулять во дворе и на улице возле дома и не переживать. Без проблем ставить машину. Если вы являетесь любителем животных, то для них идеальным жильем станет частный сектор. А весной и летом в частном доме вообще красота. Свежий воздух, никакой городской суеты, можно устроить бассейн как для деток, так и для взрослых. Выращивать огород и сад. Можно позагорать не выходя за пределы дома, влюбленных время года жарить шашлык. Вечером под виноградом на большом топчане ужинать и пить чай. Поэтому можно смело утверждать, что живя в частном доме, мало кто захочет вернуться в квартиру.

Сегодня большой популярностью пользуются дома из дерева. И это неудивительно. Вещь они имеют ряд преимуществ. Самым главным преимуществом можно считать то, что такие дома экологически чистые. Идеальным вариантом для строительства дома станет клееный брус. На сайте www.plkdom.ru вы можете узнать подробную информацию об этом материале и о всех достоинствах клееного бруса. Частные строения из данного материала имеют низкую теплопроводность, дома из клееного бруса строятся очень быстро. Более того, материал перед строительством проходит ряд специальных процедур и подготовку, поэтому в домах, построенных из него, не образуется трещин, грибка, такие дома не гниют и не деформируются. Для подготовки материала используются новейшие и высокие технологии, поэтому он считается качественным и долговечным.

Все профессиональные и опытные архитекторы делают проекты, для воплощения в жизнь которых используется именно этот материал. А главное, что воздух в таком доме будет очень чистым. Клееный брус для строительства дома используют уже во многих странах. Еще одним преимуществом этого материала считается то, что у него минимальная нагрузка на фундамент. Также такие дома имеют очень красивый экстерьер.