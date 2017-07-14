Офисные перегородки от компании «QUASAR»

Сегодня дизайнеры, разрабатывая интерьеры офисных, торговых и различных коммерческих помещений, с удовольствием используют алюминиевые перегородки, которые позволяют разделить помещение на множество зон. В частности, в офисах с помощью перегородок создаются отдельные кабинеты для сотрудников, комнаты для проведения переговоров и коридоры.

Важно подчеркнуть, что офисные перегородки, которые изготавливают из алюминиевого профиля и стекла, являются оптимальным элементом в случае, если предполагает частое изменение планировки помещения, так как их монтаж и демонтаж не требует много времени и сил.

Следует отметить, что в последнее время перегородки стали использовать и в жилых интерьерах.

Лица, которые заинтересованы в установке перегородок, могут посетить официальный сайт компании «QUASAR», которая на протяжении многих лет с успехом работает в столичном регионе. Предприятие производит недорогие офисные перегородки из алюминиевого профиля QUASAR-LUX, которые отличаются хорошей звукоизоляцией и прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации. Данные перегородки были установлены во многих офисных центрах Москвы. Ознакомиться с фотографиями данных объектов все желающие могут на сайте компании «QUASAR».

По заказу клиента предприятие может изготовить алюминиевые перегородки, высота которых составляет от 2 до 4,5 метров. По желанию заказчика на стекла перегородок может быть наклеена матовая пленка или установлены жалюзи. Кроме того, конструкции могут предполагать наличие остекленных алюминиевых дверей, стоимость которых составляет 8770 рублей.

При создании перегородок используется стекло толщиной 5 или 6 мм. Стоимость перегородок зависит от их площади. Цена 1 квадратного метра составляет 1516 рублей.

Следует отметить, что компания «QUASAR» также предлагает заказчикам услуги монтажа перегородок. Стоимость установки конструкции – 20 процентов от цены материалов, использованных при ее изготовлении.

Для того чтобы определить предварительную стоимость проекта заказчики могут воспользоваться специальной опцией, которая позволяет отправить заявку на проведение расчета. Для этого в электронной форме, имеющейся на сайте предприятия, клиенту необходимо указать имя, контактную информацию, а также сведения о требующейся перегородке. Расчет предварительной стоимости осуществляется бесплатно.