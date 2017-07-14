Дома из бруса от компании “Русские Просторы”

Дерево можно с уверенностью назвать старейшим строительным материалом, использовать который человек начал еще во времена глубокой древности. Прошли тысячелетия, благодаря технологическому прогрессу, было создано множество современных строительных материалов, однако, несмотря на это, деревянные дома остаются по-прежнему популярными.

Ели вы заинтересованы в постройке дома из профилированного бруса, обратите внимание на предложение компании «Русские Просторы». Данное предприятие предлагает всем желающим приобрести типовые проекты деревянных домов. В наличии у предприятия имеется множество проектов разнообразных жилых зданий, в которые по желанию клиента могут быть внесены различные изменения. Кроме того, предприятие осуществляет строительные работы. В частности, если покупатель проекта не желает самостоятельно заниматься возведением дома, он может воспользоваться услугами компании «Русские Просторы» и заказать строительство любого дома «под ключ».

Следует отметить, что предприятие имеет собственную фабрику, где изготавливают профилированный брус. Наличие производственных мощностей позволяет компании «Русские Просторы» устанавливать минимальные цены на возведение деревянных домов.

Для того чтобы обеспечить клиентам предприятия максимальный комфорт, на сайте компании предусмотрена удобная навигационная система, позволяющая осуществить подбор проекта жилого дома по параметрам. В частности, посетители сайта могут отсортировать имеющиеся в наличии проекты жилых построек из бруса по таким параметрам, как количество этажей, наличие или отсутствие террасы, балкона или мансарды, площадь, стоимость и прочие характеристики.

По результатам обработки запроса будет сформирована выборка, в которой представлены проекты, полностью соответствующие требованиям клиента. Если какой-либо проект вызовет у посетителя сайта компании «Русские Просторы» заинтересованность, он может перейти на его страницу и ознакомиться с информацией.

Также на странице проекта имеется специальная опция, воспользовавшись которой можно отправить заявку на расчет стоимости строительства дома «под ключ».

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с приобретением типового проекта или строительством дома из бруса, все желающие могут получить консультацию, связавшись с представителями компании.