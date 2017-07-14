Ландшафтный дизайн от компании «ПрофРемонт»

Каждый владелец дачного дома или загородного коттеджа мечтает о красивом и функциональном приусадебном участке, который будет радовать глаз в любое время года. Воплотить данную мечту в реальность поможет компания «ПрофРемонт», которая специализируется на ландшафтном дизайне, а также выполняет полный спектр ремонтно-отделочных работ.

Ландшафтный дизайн предполагает целый комплекс различных мероприятий, позволяющих изменить и существенно улучшить территорию вокруг дома. Данный вид работ предполагает несколько этапов, первым из которых является создание уникального проекта, который учитывает все особенности земельного участка. Кроме того, помимо озеленения территории и высадки зеленых насаждений, а также создания различных объектов, в числе которых могут быть дорожки, клумбы, беседки, искусственные водоемы и прочие, работа над ландшафтным дизайном может включать создание дренажной системы и системы полива.

Лица, имеющие недвижимость в Крыму и заинтересованные в создании красивой и уютной придомовой территории, могут связаться с представителями компании «ПрофРемонт» и получить квалифицированную консультацию по всем интересующим их вопросам.

Важно подчеркнуть, что все специалисты предприятия, которые разрабатывают ландшафтный дизайн территории по заказу клиента, имеют большой опыт работы, высокую квалификацию, а также профильное образование.

Работа над ландшафтным дизайном предполагает выезд специалистов на объект, в ходе которого они изучат все особенности территории, а также проведут необходимые замеры. Далее ландшафтные дизайнеры делают наброски и составляют эскизы, учитывая все требования заказчика. Следует отметить, что базовые эскизы, разработанные специалистами, должны отражать не только общий вид участка, но и его отдельные элементы.

Затем начинается работа над созданием проекта и производится расчет сметы расходов, а также составляется план работ. После этого осуществляется 3D-визуализация проекта, благодаря которой клиент сможет увидеть, как в будущем будет выглядеть его участок. На данном этапе в проект могут быть внесены изменения и корректировки.

Далее происходит утверждение клиентом проекта, и специалисты начинают работу непосредственно на участке вокруг дома. На все работы, выполненные компанией «ПрофРемонт», предоставляется гарантия качества.