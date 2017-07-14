Виниловая плитка от компании «Паркет-Авеню»

Сегодня на рынке отделочных материалов для пола представлено множество разнообразных товаров, которые отличаются ценой и потребительскими характеристиками. Одним из наиболее востребованных материалов у покупателей является виниловая плитка для пола, которая объединяет лучшие качества таких популярных покрытий, как ламинат и линолеум.

Большой выбор виниловой плитки представлен в каталоге онлайнового магазина «Паркет-Авеню», который на протяжении ряда лет с успехом работает в столичном регионе. Так, на выбор клиентов представлены материалы для пола, имеющие различную фактуру и декор. В частности, покупатели могут выбрать плитку из винила, имитирующую разнообразные материалы, в том числе различные породы древесины.

Важно подчеркнуть, что виниловая плитка для пола имеет множество достоинств, среди которых высокий уровень прочности, влагонепроницаемость, антистатичность легкость монтажа, простой уход, долговечность, хорошая звукоизоляция и теплоизоляция. Кроме того, данный материал отличается низкой стоимостью, что в купе с прекрасными эксплуатационными характеристиками позволяет отнести виниловую плитку к категории товаров, характеризующихся оптимальным соотношением цены и качества.

Следует отметить, что виниловая плитка может иметь разную конструкцию, которая зависит от метода монтажа материала. Изделия могут иметь самоклеящиеся края, замковые соединения, а также основу, которая предполагает монтаж с использованием специального клея.

Для удобства покупателей на сайте компании «Паркет-Авеню» предусмотрена удобная система навигации, позволяющая подобрать нужный материал в течение нескольких минут. В частности, вся виниловая плитка может быть отсортирована по таким показателям, как стоимость, рейтинг, название и артикул.

В случае если какой-либо вид плитки вызовет интерес у покупателя, он может посетить страницу выбранного товара, где найдет подробную информацию и фотографии материала.

Заказать виниловую плитку для пола в онлайновом магазине компании «Паркет-Авеню» могут покупатели из Москвы и Подмосковья. Доставка материала осуществляется курьерской службой предприятия. Затраты, связанные с доставкой, оплачивает покупатель. Кроме того, покупатели могут самостоятельно забрать приобретенный материал, посетив один из оффлайновых магазинов, принадлежащих компании.