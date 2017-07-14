Выбираем хорошую керамическую плитку

Если вы решили положить в ванной комнате керамическую плитку, тогда огромное внимание уделите этой статье, в которой вы узнаете о том, как правильно её выбрать. Для того чтобы выбрать ту плитку, которая нужна именно вам, необходимо разобраться в её маркировке. Так, например, если на плитке имеется отпечаток ноги, то это говорит о том, что она предназначена для пола, а обозначенная рука, свидетельствует о том, что данную плитку рекомендуется использовать для стен.

Кроме этого, вы можете увидеть маркировку в виде букв на плитке, которая говорит о том, насколько плитка способна выдержать влагу.

Более подробно о том, как выбрать качественную плитку, вы можете не только узнать, но и купить тут в интернете. При этом, обязательно обратите внимание на наличие сертификата на товар. При его отсутствии, лучше всего не покупать её, так как она будет не качественной.

При выборе плитки огромное внимание необходимо уделить её поверхности. Глянцевая поверхность очень гладкая и характеризуется большой влагоустойчивостью по сравнению с другими видами. Матовая поверхность чаще всего используется для отделки стен. Она способна создавать красивый эстетический вид. Кроме вышеперечисленных видов, существует рустикальная модель, которая способна имитировать природный камень.

Покупая плитку, необходимо учитывать то, в какое помещение вы её приобретаете. Для пола лучше всего использовать глянцевую, а для стен матовую. Обязательно проверьте края плитки, которые должны быть ровными. Не стоит отдавать предпочтение очень гладкой поверхности плитки, так как она может быть очень опасной при ходьбе. Поэтому выбирайте плитку в зависимости от коэффициента трения. Не стоит покупать плитку частями, а лучше приобрести её целой партией. Это связано с тем, что она может отличаться по цвету друг от друга. Никогда не покупайте количество плитки впритык, лучше всего возьмите её побольше, так как вам просто может не хватить её.

Если вы воспользуетесь всеми вышеперечисленными советами, которые необходимо учитывать при покупке керамической плитки, то наверняка сможете её выбрать правильно.