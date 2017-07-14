Виды облицовочных фасадных материалов

Облицовочный материал улучшает эстетическое впечатление. Стоит обратить внимание на то, что существует огромное количество материалов, которые помогут не только внешне освежить фасад здания, но и также утеплить его. Поэтому рекомендуется сначала ознакомиться с характеристиками материала и только потом проводить закупку.

Дома облицованные кирпичом были актуальными на протяжении многих лет. И теперь своей актуальности не утратили. Хотелось обратить внимание на то, что они ремонтопригодные, прочные, бывают разных цветов. Именно поэтому покупатель легко выберет облицовочный кирпич того цвета, который будет сочетаться с другими постройками на участке. Облицовочный кирпич характеризуется своим продолжительным эксплуатационным сроком. Если вы выбираете экологически чистый материал, то этот материал идеально подойдет.

Фасадная штукатурка – самый “древний” вид облицовки. Применяется и в современном мире, а все благодаря тому, что появились новые материалы, которые добавили этому виду отделки плюсов. Водостойкость, ведь штукатурку изготавливают из специальных материалов, которые обладают водоотталкивающими свойствами. Устойчивость к морозам, при правильном нанесении штукатурка не лопается даже при самых высоких морозах, перепады температур переносит отлично. Эстетичность, ведь штукатурка бывает не только разных цветов, но и фактур, а покупателю нужно выбрать самый оптимальный вариант для себя. Штукатурка наносится очень просто, для этого особое оборудование точно не понадобится.

Керамогранит – материал для отделки фасадов. Он эстетичен, также бывает разных цветов и фактур, радужный смотрится очень привлекательно. В продаже можно встретить керамогранит изготовленный под дерево или даже камень. Стоит он намного дешевле, но при этом великолепно смотрится. Владелец дома при желании может создать эксклюзивный дом, используя дешевые облицовочные материалы. Этот материал долговечен, прочный, влагоустойчивый, стойкий к перепадам температур, цвет со временем не выгорает. В продаже можно встретить керамогранит с разными поверхностями.