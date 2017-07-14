15 Июль, 2017


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Особенности промышленного клининга

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в: Новости компаний
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Сегодня уборку производственных помещений всё чаще стали называть промышленным клинингом. Чистота, порядок и соблюдение санитарных и гигиенических норм требуется на любом предприятии и при этом практически не имеет значения его специализация. Поэтому услуги промышленного клининга в последнее время стали пользоваться достаточно большим спросом.

Культура производства является одной из составляющих успеха предприятия, а своевременная и качественная уборка помещения, безусловно, считается важнейшим элементом.

Для уборки в производственных, торговых или офисных помещениях зачастую недостаточно иметь необходимое количество сотрудников, которые будут осуществлять эту работу. Для качественной уборки нужен определённый опыт и квалификация, а также соответствующее оборудование и специальные чистящие средства. И чтобы избежать лишних затрат многие руководители предприятий предпочитают обращаться в клининговые компании.

Сегодня промышленный клининг в Петербурге можно заказать у целого ряда компаний, которые специализируются на этом виде услуг. В одной из таких компаний, вы сможете заказать как простую уборку помещений от производственного мусора, так и профессиональную дезинфекцию бытовых и складских помещений. Профессиональная уборка подразумевает под собой очистку помещения, а при необходимости мебели и оборудования от всех видов загрязнений. В клининговой компании можно заказать качественную уборку столовой, душевых комнат, бытовок, комнат отдыха и санузлов.

Чистка оборудования является отдельным видом услуг, который требует от клининговой компании особого подхода. Прежде всего это связано с тем, что именно клининговая компания несёт определённую ответственность за состояние оборудования, с которым её придётся работать. Зачастую чистка оборудования подразумевает под собой уборку бойлерных и котельных, чистку станков, стеллажей и других технических приспособлений. А ещё можно заказать чистку отопительных, водопроводных и канализационных систем. Некоторые компании предлагают чистку кондиционеров.

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