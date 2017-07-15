Монтируем современную плитку

Одним из наиболее практичных, долговечных и универсальных в использовании покрытий для стен и пола является плитка, которая смогла себя показать в деле с самой хорошей стороны. Богатейший ассортимент разновидностей моделей современной плитки дает отличную возможность подыскать именно то изделие. которое будет в полной мере подходить по всем параметрам и характеристикам. При необходимости можно детально сравнить имеющиеся варианты и просто спросить совета от специалиста.

Для того чтобы та или другая плитка прослужила много времени – необходимо позаботиться о том, чтобы ее монтированием занимались опытные специалисты, которые отлично знают подобную работу и имеют все необходимое для быстрой и профессиональной ее укладки. Общая стоимость укладки плитки за квадратный метр может достаточно серьезно отличаться, именно поэтому необходимо быть крайне внимательным при выборе исполнителей, у которых общее качество работы может серьезно разниться.

Началом подобных работ является выбор нужной модели плитки и подсчет общего ее количества. Затем приобретается сама плитка, специальная затирка, клеевая смесь и иные подобные требуемые расходные материалы. Обычно плитку берет с определенным запасом – 10-20 процентов, поскольку при монтировании могут быть определенные ошибки и недочеты. После чего приступают к подготовке поверхности стен или пола, которые выравниваются стяжкой или иными необходимыми строительными материалами. Далее делают разметку и приступают к самой укладке. Все подобные работы необходимо осуществлять с максимальной точностью и прилежностью. Только в подобном случае можно будет получить отличные результаты при подобной работе.

Общая реальная стоимость укладки плитки за квадратный или погонный метр также зависит и от сложности и объемов работ, подробнее тут. Для того чтобы не ошибиться, совсем не лишним будет посетить разные тематические площадки, где активно люди обсуждают подобные вопросы. Также на таких онлайн порталах, есть возможность получить полезные информационные данные по многим иным вопросам современного ремонта.

По мнению многих, плитка является наиболее рациональным решением для ванных, туалетов, коридоров и иных помещений, поскольку она имеет отличный внешний вид, высокую механическую прочность, долговечность и вполне приемлемую стоимость. Такой высокотехнологичный материал успел себя отлично зарекомендовать, поэтому его выбирают те, кто хочет получить самые комфортные условия для работы или проживания. Не следует чрезмерно экономить на установке современной плитки, поскольку это нередко приводит к довольно серьезным проблемам.