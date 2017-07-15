Теплый пол прогреет дом на 100%

Издревле люди утепляют свои жилища, защищая их от сквозняков, сырости, плесени и прочих неприятностей. Сегодня это сделать проще, потому что появилась система теплых полов, благодаря которой квартира в любое время года может оставаться теплой. В этой статье мы как раз и рассмотрим преимущества такой универсальной конструкции.

Система “теплый пол” немного съедает пространства. В этом заключается ее совсем небольшой минус. Теплые полы могут быть водяными либо же пленочными. Последние практичнее с той точки зрения, что они забирают мало пространства. Вообще пол поднимают на высоту закладываемых под него труб и кабелей. Сверху пол заливают бетонной стяжкой. Получается гладкое и ровное полотно. Визуально никто не поймет, что ваша комната ниже на несколько сантиметров, а функционал такого пола станет очевиден. Забудьте про тапочки и теплые носки, теперь вас не заставишь обуться.

Мастера рассказывают, что устанавливать теплый пол под любое покрытие можно без особого труда, ведь сверху конструкции идет ровная стяжка, поэтому на нее можно укладывать и кафельную плитку, и керамогранит, и ламинат, и линолеум, и даже ковровое покрытие. Все будет безопасно.

Водяные теплые полы энергоемки. Их рекомендуют устанавливать для обогрева загородных усадьб. Если же вы планируете подключать такую систему в жилых домах в городе, то установку нужно согласовывать с разрешающими органами. Для квартир продается специальная система под названием электрический теплый пол. Вот его можно устанавливать безо всяких согласований. Он хорош тем, что в любое время может быть отрегулирован под нужды хозяев. Хотите теплее, поверните регулятор на более высокую мощность. Если жарко, можете вообще отключить полы.

Многие уверены, что теплые полы сложно ремонтировать в случае поломки. Придется вскрывать все полы, а это так много работы! На самом деле все не так уж и страшно. Особенно, если дело касается электрического теплого пола. Специалисту не составит труда определить поврежденный участок кабеля и заменить кусок пола. Ремонт будет сложнее в случаях, если потечет труба.