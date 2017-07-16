Ремонт балкона своими руками

Ремонт балкона стоит считать таким же важным и значимым мероприятием, как и ремонт любого другого помещения в доме или квартире. В данном обзоре мы рассмотрим типовой балкон многоэтажного дома.

Уникальный ремонт балкона собственным силами даст возможность обновить здание, сделав его уютней, и придать жилью немного стиля, престижа, уникальности. Эти помещения так же как и террасы имеют все шансы преображаться во всё, что угодно: весеннюю оранжерею, которая будет веселить разноцветьем в том числе и холодной в зимний период, ребяческую комнатку, где с превеликим счастьем будут играть дети или же рабочую мастерскую с обилием полочек и шкафчиков, где старший член семьи расположит приборы и оборудование. Как совершить балконный ремонт? Ответ на этот вопрос раскроется в статье.

После того, как вы определились с тем, что будет располагаться в дальнейшем времени на балконе и какое назначение будет нести в себе данное помещение следует избавиться от старого хлама и удалить остатки старого ремонта со стен, потолка и пола.

На сайте http://stroy-avenue.ru/remont-balkona/ вы сможете найти некоторые подсказки если перед вами встанет вопрос о ремонте балкона. Впадины и так называемые временные выпуклости на потолке, полу и стенах необходимо загладить. Придать прочности помещению можно с помощью рамы швеллерового типа, проработав ею плоскости со всех сторон.

Если для отделочных материалов балкона выбраны плахи или же плиты МДФ, заблаговременно необходимо выровнять стенки и полы, заделав в щели монтажной пеной. Сверху накладывается цементный раствор. Он встанет на защиту пены от гниения. Самые объемные расщелины закладывают кирпичом, более небольшие – силиконом.

На сегодняшний вопрос каким образом лучше отремонтировать такое помещение как балкон, если ты новичок в деле ремонта, уже не стоит столь остро. А всё за счет многочисленных видео-уроков в сети, статьям с объяснением технологий действий и консультациям сотрудников магазинов, которые предлагают обзор фото и образцов имеющегося сырья.

Нынешние представители готовы предложить достаточно большой ассортимент разнообразного материала для ремонта и отделки. Таким образом, можно без проблем заниматься ремонтом своего балкона и воплощать из него помещения различной направленности, которые будут служить не только местом хранения вещей, а наиболее серьезной комнаты или кабинета.