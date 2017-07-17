Экспертиза качества медпомощи

Если после оказания медицинской помощи возникают сомнения в ее качестве, часто приглашают экспертов, которые устанавливают насколько уровень оказания помощи соотвествует стандартам. При оценке эксперт обращает внимание на действия медицинского персонала, выясняет какие необходимые операции были выполнены, какие действия не были проведены.

В настоящее время, когда медицина является платной, пациентов особенно заботит качество оказания услуг, так как они не хотят тратить деньги на оплату некачественно проведенного медицинского обслуживания. Очень часто медицинская помощь бывает оказана не на должном уровне. Как заказать экспертизу вы узнаете тут , на специализированном сайте, посвященном данной тематике.

Пациенты, которые хотят защитить свои интересы, не могут рассчитывать на современное уголовное законодательство, так как в нем не заложено определене медицинской ошибки. При этом некоторые статьи уголовного кодекса предусматривают наказание за допущение некоторых видов медицинских ошибок.

За какие ошибки медики могут быть наказаны, на что рассчитывать пациентам?

Врач должен быть наказан при наступлении последствий, связанных с серьезным ухудшением самочувствия пациента, травматизацией или смертью. При противоправном поведении. Если присутствует причинно-следственная связь между противоправным поведением и нанесением вреда.

Если пациент по какой-либо причине считает, что медицинская помощь была оказана некачественно или не в полном объеме, то он может обратиться за помощью к услугам эксперта. Что должен выяснить эксперт? Он должен установить факт наличия медицинской ошибки, выяснить, при каких обстоятельствах она была совершена.

В некоторых случаях обращения к эксперту помогают не только привлечь к ответственности за уже допущенную ошибку, преступную халатность в отношении больного, но и пресечь появление новых недоработок. Вы можете найти более подробную информацию в интернете. На специализированных сайтах можно связаться с экспертами, задать им интересующие вопросы, заказать выполнение той или иной услуги.