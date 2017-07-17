Greenpark-Ульяновск открывает двери перед новыми жителями!

Ульяновск – один из самых комфортных городов Поволжья, продолжает стремительно развиваться. Инфраструктура города каждый день становится лучше, в чем легко убеждаются жители города. Неудивительно, что городе появляются все больше жилых комплексов. Только не каждый из них может похвастаться близостью к берегу Волги, лесу и городской инфраструктуре одновременно. Greenpark – это новый ЖК, который еще на стадии проектирования удивил амбициозностью.

Клубные дома Ульяновска от компании Премьера – это выбор желающих найти комфортабельное жилье в тихом районе, где царит гармония и можно наслаждаться семейной идиллией. Новостройки в Ульяновске приятно удивляют, но “Гринпарк” превосходит все ожидания. Сейчас продажа квартир в уютном Ульяновске позволит купить как однокомнатный, так и трехкомнатный вариант. Любители золотой середины могут выбрать уютную двухкомнатную квартиру.

Преимущества “Greenпарк”:

Классический кирпичный дом, который будет долговечным, теплым, а также не потеряет свои высокие декоративные качества в процессе эксплуатации. Великолепное панорамное остекление в гостиных, уже застекленный балкон и качественные бронированные входные двери. В каждой квартире отдельная система отопления – японский газовый котел Rinnai, что позволит экономить по-настоящему даже во время суровой зимы. Вы выбираете “продукт” продуманной и респектабельной малоэтажной застройки. В большинстве подъездов только 2 квартиры на 1 этаже! В торцевых квартирах в ванных есть окно. Современные инженерные сети, созданные с учетом новейших тенденций развития на рынке. Никакого устаревшего оборудования или недобросовестного желания удешевить недвижимость! Прекрасная природа на расстоянии вытянутой руки – вот что заставляет купить квартиру в Ульяновске в ЖК Гринпарк. Вы сможете отдохнуть на природе, не выезжая далеко от дома. А пикник или барбекю станет традиционным времяпровождением Вашей семьи. Отличная инфраструктура. Рядом с жилым комплексом есть детские сады и школы. Также владельцы недвижимости смогут пользоваться собственным парковочным местом.

Главное преимущество в том, что можно приобрести квартиру от застройщика и сэкономить внушительную сумму уже на этапе покупки. Никаких посредников, которые продают квартиры в Ульяновске на 10-25% дороже.

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