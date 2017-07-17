17 Июль, 2017


Актуальное
160_600_Поплавок_уши_Строим_добро
Главная
Новости компаний

Greenpark-Ульяновск открывает двери перед новыми жителями!

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Ульяновск – один из самых комфортных городов Поволжья, продолжает стремительно развиваться. Инфраструктура города каждый день становится лучше, в чем легко убеждаются жители города. Неудивительно, что городе появляются все больше жилых комплексов. Только не каждый из них может похвастаться близостью к берегу Волги, лесу и городской инфраструктуре одновременно. Greenpark – это новый ЖК, который еще на стадии проектирования удивил амбициозностью.

Клубные дома Ульяновска от компании Премьера – это выбор желающих найти комфортабельное жилье в тихом районе, где царит гармония и можно наслаждаться семейной идиллией. Новостройки в Ульяновске приятно удивляют, но “Гринпарк” превосходит все ожидания. Сейчас продажа квартир в уютном Ульяновске позволит купить как однокомнатный, так и трехкомнатный вариант. Любители золотой середины могут выбрать уютную двухкомнатную квартиру.

Преимущества “Greenпарк”:

  1. Классический кирпичный дом, который будет долговечным, теплым, а также не потеряет свои высокие декоративные качества в процессе эксплуатации.
  2. Великолепное панорамное остекление в гостиных, уже застекленный балкон и качественные бронированные входные двери.
  3. В каждой квартире отдельная система отопления – японский газовый котел Rinnai, что позволит экономить по-настоящему даже во время суровой зимы.
  4. Вы выбираете “продукт” продуманной и респектабельной малоэтажной застройки. В большинстве подъездов только 2 квартиры на 1 этаже! В торцевых квартирах в ванных есть окно.
  5. Современные инженерные сети, созданные с учетом новейших тенденций развития на рынке. Никакого устаревшего оборудования или недобросовестного желания удешевить недвижимость!
  6. Прекрасная природа на расстоянии вытянутой руки – вот что заставляет купить квартиру в Ульяновске в ЖК Гринпарк. Вы сможете отдохнуть на природе, не выезжая далеко от дома. А пикник или барбекю станет традиционным времяпровождением Вашей семьи.
  7. Отличная инфраструктура. Рядом с жилым комплексом есть детские сады и школы. Также владельцы недвижимости смогут пользоваться собственным парковочным местом.

Главное преимущество в том, что можно приобрести квартиру от застройщика и сэкономить внушительную сумму уже на этапе покупки. Никаких посредников, которые продают квартиры в Ульяновске на 10-25% дороже.

Застройщик с радостью предложит:

  1. Бесплатную предчистовую отделку квартиры, которая сэкономит Ваши средства.
  2. Компактную и одновременно вместительную кладовую в подвале в подарок.
  3. Оформление ипотеки от 5,5% годовых
  4. Покупаете квартиру в доме под номером 4? Получите ремонт в подарок по акции!

Спешите! Количество свободных квартир постоянно уменьшается!

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

X