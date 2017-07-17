Преимущества ГО и ЖО прожекторов

Галогенные и металлогалогенные прожекторы предназначены для освещения фасадов строений, архитектурных объектов, парковок и других больших площадей открытых пространств. Они отличаются прочностными характеристиками, устойчивы к влиянию атмосферных осадков и другим негативным воздействиям окружающего пространства, таких как пыль и влага.

Конструктивно такие приборы состоят из литого алюминиевого корпуса, силикатного защитного флоат-стекла, герметизирующей неорганической резиновой прокладки. Комплектация прожектора состоит из дросселя, конденсатора, клеммной зажимной колодки, керамического патрона, стальной лиры для крепления.

Выпускаются такие прожекторы разными сериями. К примеру, прожекторы серии ЖО/ГО 31, используются как для внутреннего, так и внешнего освещения объектов различной направленности. Благодаря мощным галогенным лампам до 150W, у них мощный световой поток, а предусмотренная оптическая система фокусирует свет на определенной части пространства.

К примеру, на сайте http://swetotehnika.ru/catalog/prozhektory-russia/ поставщика такой продукции, представлен каталог прожекторов серии ГО и ЖО отечественного производства с полным описанием технических возможностей и характеристик. Это позволяет выбрать оптимальный вариант осветительного прибора.

Отличные технические характеристики такой осветительной техники и установленное в нем термостойкое высокопрочное стекло позволяют использовать их для подсветки на автостоянках, в спорткомплексах, для фасадов зданий и других объектов. Помимо использования на открытых площадках, их можно устанавливать и в помещениях большой площади с хорошей конвекцией воздуха.

Такой вид прожекторов выпускается в двух версиях – на 70 и 150 Вт. Прожекторы данной серии мощностью 150 Вт имеют следующие положительные свойства и преимущества:

высокий уровень коррозийной стойкости и механическую прочность;

применяемое силикатное стекло, отличающееся высокой стойкостью к УФ-лучам;

степень защиты IP 65, обеспечивающая полную герметичность прожектора от попадания влаги и пыли.