Кровля из рулонной стали и ее особенности

В настоящее время кровельное покрытие изготавливается из разных материалов. Наиболее часто используются рулонные материалы. Фальцевая либо стальная кровля – покрытие, изготовленное из листовой или же рулонной стали. Каждый лист накладывается на последующий и загибается определенным методом с помощью специальных приспособлений и оборудования.

Существуют различные виды фальцев – одинарные, двойные, лежачие, стоячие, а также их комбинации. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки.

Фальцевая кровля из рулонной стали имеет следующие достоинства:

длительный срок эксплуатации. Он будет зависеть от правильности укладки рулона, а также несложного техобслуживания. Соблюдая эти простые правила стальные рулоны могут прослужить больше 100 лет; защита от коррозии. Материал имеет специальное покрытие, защищающее его от коррозии; большой выбор оттенков материала; легкость, эластичность рулона. За счет этих качеств нагрузка на стены, крыши, а также несущие конструкции достаточно невысока.

Помимо достоинств рулоны имеют два недостатка. Во-первых, у них большой уровень шума в дождливую погоду. Во-вторых, для монтажа кровли из рулонной стали необходимы специальные приспособления и инструменты. Кроме того, мастер, осуществляющий монтаж рулона должен иметь специальные знания и навыки в данной области. Монтажные работы требуют особых знаний и состоят из следующих этапов:

формирование картин. Необходимо делать заготовки из кусочков стали, загибать их по краям для дальнейшего использования; поднятие заготовок на крышу. Далее необходимо соединить каждый слой с последующим; крепление картин кляймерами. Это специальные узкие полоски, крепящиеся к решетке, а также к картине; укладка рулонов. Укладку можно начать делать с угла либо с центра крыши. Во втором случае удобно размещать стальные рулоны более симметрично.

Есть несколько вариантов расположения рулонов – в гребень, гладь либо по диагонали. Какой бы способ не был выбран, все же это трудоемкий процесс, требующий особых знаний в сфере строительных работ, поэтому лучше оставить его профессионалам.