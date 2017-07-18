18 Июль, 2017


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В Ленобласти стали в 10 раз чаще регистрировать недвижимость через интернет

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в: Новости компаний
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Жители Ленинградской области стали активнее пользоваться электронным услугами Росреестра.

В Управление Росреестра по Ленинградской области за 6 месяцев 2017 года поступило 6077 заявлений в электронном виде от граждан о государственной регистрации прав, что характеризует рост популярности электронных услуг Росреестра в 10 раз по сравнению с 2016 годом, когда за аналогичный период поступило 549 заявлений.

Воспользовавшись услугами Росреестра через портал ведомства, жители могут в короткий срок оформить необходимые документы, экономя время и деньги. Согласно приказу Управления на территории Ленинградской области срок предоставления услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по заявлением, поданным через портал Росресстр, сокращен до 3-х рабочих дней.

Благодаря сервису заявители могут не терять время на визит в офис, и с помощью услуг Росреестра эффективно и оперативно решать свои задачи в отношении недвижимого имущества не выходя из дома и в любое время суток.

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