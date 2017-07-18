Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу принимает участие в реализации целевых моделей

Для повышения инвестиционной привлекательности региона, а также удобства получения государственных услуг представителями бизнеса и гражданами филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу реализует «дорожные карты» по внедрению целевых моделей в сфере государственной регистрации и кадастрового учета.

Дорожные карты утверждены распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2017 № 12-РП. Целевые модели выстроены в логике последовательности действий, которые осуществляет заявитель для получения земельного участка, здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в собственность, – с момента выбора объекта недвижимости до постановки его на кадастровый учет и оформления прав собственности.

Регистрация прав и кадастровый учет являются завершающими в цепочке по оформлению недвижимости и напрямую зависят от качества и сроков подготовки документов на предшествующих этапах.

Так выбор земельного участка заявитель начинает с ознакомления с градостроительными документами, в том числе с информацией из генпланов и правил землепользования и застройки, обязанность по подготовке которых в Санкт-Петербурге возложена на исполнительные органы государственной власти.

Также заявителю необходимо подготовить и утвердить схему расположения выбранного земельного участка на кадастровом плане территории и присвоить ему адрес. За получением данных услуг заявитель обращается к кадастровым инженерам и опять же в исполнительный орган государственной власти (Комитет имущественных отношений).

Процесс получения данных услуг напрямую зависит от качества градостроительной документации, а также наличия в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) достоверных сведений о границах административно-территориальных образований, водных и лесных объектов, объектов культурного наследия, обязанность по установлению которых возложена в основном на исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга.

Следующим этапом, который необходимо пройти заявителю для оформления недвижимости, является процедура межевания, которую осуществляет на договорной основе кадастровый инженер. И только после успешного выполнения всех этих действий заявитель обращается в Росреестр, чтобы поставить недвижимость на кадастровый учет и зарегистрировать на нее права.

Это означает, что реализация целевых моделей зависит как от скоординированности действий всех уровней власти, так и от профессионализма самих участников рынка недвижимости.

При Администрации Санкт-Петербурга создана Рабочая группа «Развитие предпринимательства, совершенствование таможенного администрирования, поддержка экспорта», куда входят представители филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу, Управления Росреестра по Санкт-Петербургу, Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, Комитета имущественных отношений, Проектного управления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

На ежемесячных заседаниях Рабочей группы и Совета независимых экспертов рассматриваются вопросы реализации «дорожных карт» в сфере государственной регистрации и кадастрового учета, которые направлены на снижение административных барьеров, сокращение сроков при предоставлении государственных услуг, а также на развитие бесконтактных технологий общения Росреестра с гражданами – увеличение доли услуг, оказанных в электронном виде и через сеть МФЦ.