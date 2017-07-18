Что нужно знать о напольных покрытиях?

Сегодня рынок покрытий для пола невероятно широк и может привести в замешательство непросвещенного человека. Пол – это один из важных элементов любого помещения, поэтому к выбору напольного покрытия стоит подойти с особым вниманием.Чтобы определить, какая разновидность отделочного материала будет соответствовать Вашим требованиям, нужно заблаговременно получить некоторые знания в этой области.

В настоящее время с ощутимым перевесом, одним из самых популярных напольных покрытий является ламинат, который используется в любом помещении, где требуется красивый прочный пол.

Он производится из переработанной древесины и материалов на основе полимолекул. Это покрытие износостойкое, невероятно прочное, стойкое к химическому воздействию, монтируется очень просто. Внешне ламинат похож на паркет или прочие дощатые покрытия, в использовании очень практичен, не является листовым материалом, а значит в монтаже и ремонте удобен. То есть возможна замена поврежденных элементов. Срок службы такого покрытия очень большой.

В связи с улучшением технологий производства, в последние годы, в широкое потребление вновь вошел знакомый всем линолеум. Это самый универсальный и экономичный материал. Он не подвержен стиранию, стоек к механическим повреждениям, не содержит вредных химических веществ, способных нанести вред здоровью. Напольное покрытие из ПВХ износостойко и используется в любых помещениях. По структуре и дизайну разновидностей линолеума невероятно много, а это значит, что каждый сможет выбрать себе покрытие для пола в соответствии со своими предпочтениями.

Существует три основных категории линолеума: бытовой, полукоммерческий и коммерческий. Бытовой линолеум предназначен для квартиры, дачи, загородных домов; полукоммерческий используется в жилых комнатах с высокой проходимостью, а также в таких помещениях, как кафе, медицинские учреждения, парикмахерские; коммерческий линолеум стелится везде, где требуется повышенная стойкость напольного покрытия.

Самым востребованным на рынке напольных покрытий является коммерческий линолеум таркетт . Его качество соответствует всем санитарно-гигиеническим и противопожарным стандартам. Он подходит для жилых и общественных помещений, а разнообразием дизайна и фактуры поражает даже самых капризных покупателей.

Ковры на полу издревле считались лучшим решением, обеспечивающим одновременно и привлекательный вид и теплоизоляцию. Сейчас, с появлением износостойких нитей, широкое распространение приобрёл ковролин – промышленно изготавливаемое ковровое покрытие. Оно хорошо изолирует звук, утепляет пол, очищает воздух от пыли, обладает высокой эстетичностью. Кроме того, ковролин амортизирует движения суставов и позвоночника при ходьбе, что полезно для здоровья. Используются ковровые покрытия для создания красоты и уюта в помещении.

Однако все вышеперечисленные материалы, если приобретать их надлежащего качества, имеют достаточно высокую цену. Поэтому, в том случае, когда у вас ограничен бюджет, а в вашем помещении не предполагается нахождение людей без обуви, то с большой долей вероятности вам подойдёт недорогая плитка . Этот материал практичен и очень удобен в ремонте, износостоек даже при небольшой стоимости, единственным серьёзным недостатком может послужить только то, что он “холодный”. Однако при наличии обуви этот вопрос вообще не возникает.