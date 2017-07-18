18 Июль, 2017


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Сервисное обслуживание промышленных кондиционеров

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в: Новости компаний
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Климатическая техника промышленного типа является обязательным элементом современных производственных помещений. На каждом предприятии прописаны нормы температурного фона, несоблюдение которых приведет к повреждению дорогостоящих механизмов, станков и машин. Поэтому кондиционеры должны всегда безропотно выполнять возложенные функции, быть высокопроизводительными.

Промышленные кондиционеры отвечают за правильный микроклимат в помещении, напрямую воздействуют на работоспособность всего оборудования на предприятии. Поэтому экономить на обслуживании исполнительного модуля не стоит, ведь это может повлечь гораздо большие финансовые расходы.

Правила диагностики

Системы охлаждения на производстве – это многоканальные устройства из нескольких внутренних блоков и вереницы магистралей воздухоотвода. Регулярное обслуживание каждого структурного узла должно выполняться 2-3 раза/квартал, но не реже чем 1 раз/год.

Профилактика климатической техники предполагает:

  • диагностику воздуховодов на предмет засора;
  • проверку каналов на герметичность;
  • исследование исправности датчиков температуры;
  • изучение состояния вентиляторов, смазку контактов при необходимости;
  • измерение уровня хладагента в системе, его дозаправку.

Каждый из этих пунктов способен существенно снизить производительность системы в целом или вовсе вызвать ее поломку. При наличии неточностей в работе датчиков и механизмов осуществляется наладка оборудования, смазка узлов.

Мультисплит и мультизональная системы состоят из продолжительных магистралей циркуляции воздуха. Соединительные трассы должны быть полностью герметичны, чтобы не снижать эффективность работы каждого отдельного встроенного модуля во многих помещениях.

Предупрежден – значит вооружен

Высококачественные промышленные кондиционеры очень редко выходят из строя. Их ремонт – это следствие полного игнорирования сервисных обязательств или несвоевременного их выполнения. Система фильтрации без тщательной очистки забивается, через нее не проходит воздух в нужном объеме, что приводит к снижению производительности. Это может стать причиной перегрузки самого кондиционера, который длительное время работает на максимально допустимой мощности.

Если приобрести климатическую технику у проверенных поставщиков, которые берут на себя сервисное обслуживание (например, компания «Далгакиран»), эти проблемы исключены. Климатическая техника исправно проработает длительное время, не подведет в вопросах эффективности.

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