Особенности фасадов из керамогранита

Даже здания из таких материалов, как бетон и кирпич испытывают негативное воздействие в виде атмосферных явлений. Отделка стен материалами, которые менее устойчивым к такому воздействию, считается самым надёжным способом защитить строение. Сегодня всё больше людей в нашей стране отдаёт предпочтение облицовке керамогранитом.

Прежде всего это связано с тем, что керамогранит обладает множеством преимуществ в сравнении с другими облицовочными материалами. С помощью керамогранитных плит легко можно укрепить стены и надёжно защитить их от таких явлений, как сильные перепады температуры, ветер и любые виды осадков. Но при этом керамогранит стоит намного дешевле чем природный камень, который также можно использовать для отделки стен. Воспользовавшись ссылкой http://avancompany.ru/keramogranit , вы найдёте лучшую фасадную плитку из этого материала в нашей стране. На этом сайте можно приобрести керамогранит как от отечественных производителей, так и от иностранных компаний. А прекрасный выбор цветов, оттенков и текстур позволит вам сделать свой дом или офис по-настоящему элегантным и стильным. Также в этой компании вы сможете приобрести керамогранит для монтажа полового покрытия или для облицовки внутри помещений.

Использование керамогранита для облицовки зданий позволяет значительно продлить срок его службы. Стены, покрытые плитами из керамогранита меньше подвержены разрушению, они лучше сохраняют тепло и не впитывают влагу. Такая облицовка позволяет улучшить микроклимат внутри самого здания, так как температурные перепады оказывают намного меньшее воздействие. В зимний период это позволит сократить затраты на отопление, что также является существенным преимуществом.

Из основных недостатков облицовки керамогранитом можно отметить большой вес плит. Для их монтажа требуется создание дополнительных конструкций, что увеличивает стоимость всех работ. Из-за большого веса приходится использовать большое количество креплений. Но эти затраты достаточно быстро окупаются и можно будет на долгие годы забыть о проблеме утепления здания.