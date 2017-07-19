19 Июль, 2017


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Лидеры строительного бизнеса Крыма, России и зарубежья встречаются в Симферополе!

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в: Новости компаний
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С 27 по 29 октября 2017 года в выставочном центре “Connect Center” (г. Симферополь ул. Объездная дорога Ялта-Евпатория, 20. Общая площадь 22 000 м2) под патронатом совета министров РК состоится первая в Крыму международная строительная выставка – «Сonneсt Construct Crimea» (С.C.C.).

Выставка MosBuildКрупнейшая демонстрационная площадка Крыма объединит лидеров стройиндустрии с различных континентов, представителей местных, региональных, федеральных, а также зарубежных органов исполнительной и законодательной власти, строительных компаний, проектных организации, производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов, оборудования, аксессуаров, специализированной техники, инновационных технологий, финансовых структур, потенциальных инвесторов.

В рамках мероприятия состоится Форум строителей России, биржа деловых контактов, а также выступление зарубежных специалистов строительного сектора Европы и стран СНГ.

Что вы получаете, став участником?

  • Эффективный инструмент продвижения своей продукции в респектабельной обстановке крупнейшего выставочного центра Республики Крым;
  • Расширение экономического сотрудничества путем заключения выгодных контрактов
  • Уникальная возможность к привлечению инвестиций, а также развития бизнеса на международном уровне

На вебинаре «Как участвовать в выставках, чтобы получить прибыль» ценными навыками поделятся специалисты выставочной деятельности России.

Как принять участие?

Свяжитесь с нами по телефону +7978 900 28 00.
Закажите обратный звонок на сайте http://connectcrimea.ru!

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